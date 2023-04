Überraschung: Fernseh-Koch Rosin verliert Michelin-Stern!

Frank Rosin ist dafür bekannt, im TV kriselnden Restaurants zu helfen. Womöglich hat er auf sein eigenes dafür vergessen: Seinem Lokal wird knallhart ein Stern entzogen.

Die offzielle Begründung: "Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren". Damit darf das Restaurant "Rosin" in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) nur noch einen statt zwei Sterne führen. Das Luxus-Restaurant existiert schon seit 1991, 2003 bekommt es seinen ersten Michelin-Stern, 2011 folgt dann der Zweite.

Der ist nun eben wieder weg, was sich im Vorfeld schon abgezeichnet hatte: Vor einigen Wochen veröffentlichte das Fachmagazin "Der Feinschmecker" eine Liste der besten Restaurants in Deutschland. Das "Rosin" erhielt dort schon nur dreieinhalb(!) der fünf 5 möglichen Sterne. "In die aromatische Kreativküche haben sich Routine und Stagnation eingeschlichen", ist das bittere Urteil der renommierten Zeitschrift.