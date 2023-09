Usher: Wirbel um Superbowl-Auftritt

Nach Rihanna, Eminem oder J.Lo liefert Usher am 11. Februar die Halftime Show beim Superbowl. Die Reaktionen im Netz sind alles andere als positiv.

Am 11. Februar liefert R&B-Star Usher beim Superbowl in Las Vegas die prestige-trächtige Halftime Show. Auch mit neuen Hits. Zeitgleich kommt die neue CD „Coming Home“. Das erste Album seit sieben Jahren („Hard II Love“) für das er ja schon die Single „Good Good’ im Zusammenspiel mit Summer Walker and 21 Savage Ins Netz gestellt hat.

"Ihm fehlen die Hits". Kommentiert Usher die Superbowl-Show als “Größte Ehre meines Lebens“ so sind die Internet-Reaktionen alles andere als positiv: „Cool aber wann war Usher zuletzt relevant?“, „Ihm fehlen die Hits!“, „NFL, wo bleibt die Rockmusik" oder „So eine enttäuschende Herabstufung“ heißt es da auf X (vormals Twitter).

Stars. Usher, der selbst in den USA seit 2009 ("OMG") keinen Top-Hit eingefahren hat, tritt auch ein schweres Superbowl-Erbe an: Zuletzt sorgten u.a. Rihanna (2023), die Hip-Hop Giganten Dr. Der, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar (2022) oder Shakira im Duett mit Jennifer Lopez (2020) für Stimmung und Quoten.