× Victoria Swarovski: »Hätte sehr gerne bald Kinder«

Victoria Swarovski spricht im Interview mit der Bild über Schwangerschaftsgerüchte und ihren Kinderwunsch.

"Ich komme abends alleine ins Hotel, wache morgens alleine auf. Oft überlege ich mir, dass es doch schön wäre, weniger weg zu sein. Mein Zuhause ist nun mal bei meinem Mann und nicht irgendwo im Hotelzimmer", verrät die "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (28) im Interview mit der Bild. Sie und der Bau-Unternehmer Werner Mürz heirateten 2017. Seitdem ist der 44-Jährige eine starke Stütze an der Seite der beliebten Moderatorin. "Er ist mein Fels in der Brandung. Wir verstehen uns blind. Wenn ich heute zu ihm sagen würde: 'Werner, ich will das alles nicht mehr‘', dann würde er sagen: 'Okay.'"

Werner Mürz und Victoria Swarovski sind seit 2017 verheiratet.

Kinderwunsch mit Ehemann Werner Mürz

Immer wieder wird spekuliert, ob und wann sich das Paar Nachwuchs wünscht. "Während der letzten Staffel [Let's Dance] kam das Gerücht auf, ich sei schwanger und ich dachte nur: ernsthaft, gibt es keine anderen Themen? Ich habe vor der Show doch einfach nur zu viel gegessen. Ich bin auf jeden Fall niemand, der seine Schwangerschaft verheimlichen würde. Im Gegenteil." Einen Kinderwunsch gibt es definitiv, bestätigt die 28-Jährige. "Mein Mann liebt Kinder und ich hätte sehr gerne schon bald ebenfalls Kinder. Ich möchte auf keinen Fall den Zeitpunkt verpassen und freue mich darauf, meine eigene Familie zu gründen. Bis es soweit ist, übe ich mit den Hunden und groove mich so langsam auf Nachwuchs ein." Wann es soweit sein soll, verriet die 28-Jährige nicht.