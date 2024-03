Vor GNTM-Auftritt: Das spektakulärste Kleid von Marina Hoermanseder

Marina Hoermanseder ist wieder Teil von "Germany's Next Topmodel" - Wir zeigen ihr bisher wohl spektakulärstes Kleid.

Seit wenigen Woche läuft im deutschen Privatfernsehen die 19. Staffel von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" - Diesjährige Neuerung sowohl Männer als auch Frauen haben die Chance auf den begehrten Titel als auch das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Doch neben diesem neuen 'Twist' wird in der aktuellen Staffel auch auf Altbewährtes gesetzt.

Marina Hoermanseder z.B.: wird auch dieses Jahr (genauer heute) ihre Expertise als auch traumhaften Kleider für die Jungmodels von Heidi zur Verfügung stellen. Ausgefallene Schöpfungen sind das Markenzeichen der österreichischen Designerin - wir zeigen ihre bisher wohl spektakulärste Kreation

Kleid auf 30.000 Lego Steinen

Im Zuge der Fashion Week Berlin arbeitete Hoermanseder mit keinem geringeren als Spielzeug-Riese Lego zusammen und schuf im Zuge dieser Kollaboration ein traumhaftes Kleid aus unglaublichen 30.000 Lego Steinen.

© LEGO® ×

Bereits die zweite Zusammenarbeit

Bei dem Kleid handelt es sich bereits um die zweite Zusammenarbeit der Designerin und der LEGO GmbH. Ihr Entwurf „Hoermansederland“ aus dem Jahr 2020 zeigte fabelhafte LEGO Figuren wie Drachen und bettet diese Szenerien in dichtes Blätterwerk aus verwunschenen Farnen ein.

„Ich freue mich sehr, wieder mit der LEGO GmbH zusammenzuarbeiten. Die Kombination von Mode und spielerischer Kreativität ermöglicht es, Grenzen zu überschreiten und ein einzigartiges Erlebnis auf der Berliner Fashion Week zu schaffen.“, sagt Marina Hoermanseder, Designerin und Gründerin des gleichnamigen Fashion-Labels, über ihr LEGO Kleid.