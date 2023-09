× ''Wetten, dass..?'' mit Comeback von Samuel Koch

Strolz: Mit neuem Liebeshit als Popstar auf Österreich-Tour Fünf Jahre nach der Politik zieht es Matthias Strolz jetzt an der Seite von Kurt Razelli auf die Konzert-Bühne. Am 17. November startet in Innsbruck die Tournee ''Back To Earth''. Als Einstimmung gibt’s das neue Video ''What Would Love Do?''.