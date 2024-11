Zuckerberg rappt mit Kult-Star für Ehefrau Priscilla

Meta-Chef Mark Zuckerberg überraschte seine Frau Priscilla Chan mit einem Musik-Cover - und macht ihr damit ein romantisches Geschenk.

Mark Zuckerberg hat sich gemeinsam mit dem US-Rapper T-Pain als Musiker versucht und eine neue Version des Hip-Hop-Hits "Get Low" veröffentlicht. Unter dem Namen "Z-Pain" präsentierten die beiden eine langsame Neuauflage des Kult-Songs, bei der die expliziten Textzeilen noch deutlicher und ironischer wirken. Mit Unterstützung von Autotune und Akustikgitarre singt Zuckerberg provozierende Lyrics wie "to the window, to the wall".

Der Song hat für Zuckerberg eine besondere Bedeutung, da er ihn seiner Frau Priscilla Chan widmet. Auf Instagram erklärte der 40-Jährige, dass "Get Low" der Song lief, als er seine Frau auf einer College-Party zum ersten Mal traf. Seitdem hören sie das Lied an jedem Jahrestag. Zuckerberg teilte dazu Bilder des Paares und äußerte liebevoll "Ich liebe dich P" - mit rotem Herz.

Zuckerberg und Chan, die 2012 heirateten und drei Kinder haben, sind für ihre romantischen Gesten bekannt. Der Facebook-Gründer überraschte seine Frau zuletzt mit einem umgebauten Porsche Cayenne und einer Skulptur von Chan im Garten. Der Song "Get Low" ist mittlerweile auf Spotify verfügbar.