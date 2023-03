× Oster-Erwachen im Garten

Mit Dekorationen aus Frühjahrsblühern holen wir jetzt den Osterhasen in den Garten: Zwischen Narzissen und Veilchen versteckt sich auch so manches Ei.

Ostern ist das Fest des Frühlings. Und genau diese Jahreszeit bietet eine schier unendliche Vielfalt an Materialien für die Dekoration. Narzissen, Veilchen, Hyazinthen und allerlei dekorative Zweige verschönern jetzt den Garten oder die Terrasse. Auch das eine oder andere Osterei wird gekonnt zwischen den Frühjahrsblühern versteckt oder in die Bäume gehängt. Bevor aber die große Deko-Aktion im Garten starten kann, sollten Ziergräser – noch bevor sie austreiben – geschnitten werden. Beete mit bunten Frühjahrsblühern sind das A und O eines Ostergartens. Wer im Herbst verabsäumt hat, frühblühende Zwiebelpflanzen zu setzen, kann jetzt im Gartenfachhandel vorgetriebene Narzissen, Tulpen, Krokusse, Märzenbecher, Hyazinthen oder Hasenglöckchen kaufen. Die zarten Schönheiten dürfen aber erst dann in die Erde gesetzt werden, wenn kein Frost mehr droht.

Frühjahrsblüher im Topf können alternativ auch an ausgewählten Stellen im Garten oder auf der Terrasse platziert werden. Sie machen sich besonders schön in Kombination mit Palmkatzerln und ausgewählten Deko-Figuren. Wichtig: Bei den verwendeten Materialien darauf achten, dass sie auch manchen Frühjahrs­regen überstehen.

Osterfrühstück im Garten? Wenn es das Wetter erlaubt, verzieren Frühjahrsblüher in Vase oder Topf, Weidenkranz, Deko-Figuren und Eier auch den Gartentisch – in Kombination mit nostalgischen Sammlerstücken.

Zarte Frühjahrsblumen schmücken den Garten und der Osterhase versteckt Eier im Gras.

© Shutterstock ×

Farbenfrohe Frühblüher für ein sonniges Osterfest

Handgemachte Deko mit Stiefmütterchen und Märzenbechern: Zu den Frühlingsblüten in Tontöpfen passen gut Palmkatzerl-Sträuße, Mooskranz sowie ausgeblasene Wachteleier. Wer mag, kann um die Töpfe auch Naturgarn binden.





© Shutterstock ×

Hasen und Eier dürfen bei der Garten-Deko nicht fehlen

Pinke Ranunkeln im antiken Topf und blaue Hasenglöckchen auf dem Gartentisch sind die Kulisse für das Hasenpaar aus Keramik. Dazu passen Ostereier in Gold oder Naturfarbe. Tipp: Darauf achten, dass Farbe im Outdoorbereich auch wasserfest ist.

© Shutterstock ×

Zinngefäße liegen im Trend

Frisches Grün und Rosa passen gut zu Zinn.

© Shutterstock ×

Nostalgie

Ostern im Garten mit Frühlingsstrauß und Omas Schaukelstuhl.