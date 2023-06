Sabine Zerlauth steht die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie am vergangenen Freitag ihren nagelneuen #DEPOT E-MINI Cooper im Auhof Center Wien in Empfang nimmt.

Im Zuge eines großen DEPOT Gewinnspiels hatte sie die Glücksfee auf ihrer Seite und kann nun ganz klimafreundlich mit dem stilvollen elektrisch betriebenen MINI Cooper in den Sommer starten. Überfüllte und stickige U-Bahnen Ade! Von nun an darf sie mit ihrem #DEPOT E-MINI die nächsten drei Jahre (im Zuge eines Leasingvertrages) durch die Straßen Wiens cruisen. Übergeben wurde der schicke Flitzer in DEPOT-Grün durch Rainer Gössl (gewerbeberechtigter Geschäftsführer DEPOT AT) und Thomas Heimberger (Area Manager DEPOT AT) im Auhof Center Wien.