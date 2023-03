So richten Sie Ihre 25m² Wohnung effizient ein

Kleine Wohnung? Kein Problem! Wir verraten Ihnen clevere Tricks, um auch in engen Wohnräumen Platz zu schaffen.

Ein Zimmer, alles drin! Ob WG, Studentenzimmer, oder Tiny-Apartment, es gibt keinen Grund auf kleinem Grundriss Platz sparen zu müssen. Nachstehend die besten Tipps wie Sie auch ein winziges Zuhause optimal nutzen können.

1. Weniger ist mehr

Klingt offensichtlich. Da in kleinen Wohnungen kein endloser Stauraum gezaubert werden kann lohnt es sich öfter auszumisten. Kleider, Deko & Co.: was nicht benützt wird, soll weg. So schaffen Sie eine gute Mischung aus Dingen, die Sie lieben und die Sie wirklich brauchen.

2. Viel Beleuchtung

Bei kleinen Wohnräumen sollte besonders auf natürliches Licht geachtet werden. Große Fenster eigenen sich hierfür perfekt. Falls kleinere Fenster vorhanden sind, sollte man auf verschiedene Lichtquellen setzten: Tischlampfen, Stehlampfen oder Kerzen. So werden verschiedene Ecken in Szene gesetzt und Texturen geschaffen.

Auch Spiegel können geschickt eingesetzt werden. An der Wand angebracht reflektieren sie das Tageslicht und machen den Raum optisch größer.

3. Helle Farben

Außerdem, reflektieren helle Böden, Wände und Möbel das Licht besser und lassen Räume weitläufiger erscheinen. Dunkle Farben lassen Zimmer kleiner und enger wirken, als sie tatsächlich sind. Setzten Sie daher auf Weiß, Creme, oder Beige Nuancen und schaffen mit Deko geschickte Farbakzente, um der Wohnung Charakter zu verleihen.

4. Fokus Wandgestaltung

Mindestens zwei von vier Wänden sollten sich dezent halten, dafür dürfen die Verbleibenden umso stärker ins Auge fallen. Einbauten, Regale, Stauräume oder Hacken können im industriellen Look cool wirken, und effektiven Platz schaffen, wenn am Boden kein Stauraum mehr ist. Und wer so schon die Wand geschmückt hat, braucht sich um weitere Deko keine Gedanken mehr machen.

5. Raumteiler

Wenn sich Bett, Sofa oder Küche im gleichen Raum befinden eignen sich Regale oder Schränke als perfekte Raumteiler. Auch leichte Vorhänge können eingesetzt werden, um etwas mehr Privatsphäre zu schaffen, und verschiedene Räumlichkeiten zu unterteilen. So hat man schnell in einer Ein-Zimmer-Wohnung gleich mehrere Räume geschaffen.

Zusatztipp: Ordnung halten!

In kleinen Wohnräumen ist es besonders wichtig, diszipliniert zu bleiben und auf das Aufräumen nicht zu vergessen. Schuhe oder Kleidung die herum liegt, nimmt Ihnen den Platz weg. Daher sollte alles seinen Platz haben, und ordentlich weggestaut werden.