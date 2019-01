Die 70.000 Tickets für die beiden Klagenfurt-Konzerte (28 und 29. Juni) von Ed Sheeran (27) waren innerhalb von nur einer Stunde ausverkauft. Mit ÖSTERREICH gibt’s jetzt noch eine letzte Chance auf die legendäre One-Man-Show rund um 140 Millionen Mal verkaufte Hits wie Castle On The Hill Perfect oder Shape Of You!

Gewinn

Auf oe24.at können Sie jetzt 1 x 2 Tickets für Sheeran am berühmten „Sziget“-Festival in Budapest (7. August) gewinnen. Eines der allerletzten Konzerte der Rekord-Tournee Divide (bislang über 6,4 Millionen Besucher und 481 Millionen Euro Kasse) und nur knapp zwei Autostunden von Wien entfernt und somit für viele sogar näher als in Kärnten.

Der Hit

Neben Sheeran rocken eine ganze Woche lang auch Topstars wie Star-DJ Martin Garrix, Richard Ashcroft, Florence And The Machine oder die Foo Fighters am „Sziget“.

Mega-Festival. Mit jährlich über 600.000 Besuchern gilt „Sziget“ als eines der größten Popfestivals Europas. Bis inklusive Donnerstag (10. 1.) gibt es die begehrten Festival-Pässe dafür noch zum reduzierten Early Bird Preis.