Helfen Sie mit!

Riesige Fischernetze zerstören den Meeresboden und töten unzählige Meerestiere. Nächste Woche können die EU-Abgeordneten für ein Verbot dieser Netze stimmen und unsere Ozeane schützen. Unsere Stimme muss stärker sein als die der industriellen Fischerei.

Seit über einem Jahr kämpfen 153.327 Europäer*innen gegen die zerstörerischste Art der Fischerei: die Grundschleppnetzfischerei. Das klingt harmlos, ist aber tödlich für unzählige Meeresbewohner und für das Ökosystem Ozean.

Grundschleppnetzfischerei

Fischernetze, so breit wie ein Fußballfeld und hoch wie ein dreistöckiges Haus, pflügen jeden Tag über den Meeresboden. Innerhalb von Sekunden zerstören diese Netze alles auf ihrem Weg. Sie töten Delfine, Robben, Korallen, Seepferdchen und Hunderte andere Arten im Meer.

Diese schädliche Praxis der industriellen Fischerei nennt sich Grundschleppnetzfischerei. Sie geschieht hier in Europa, im Juwel unserer Ozeane: den Meeresschutzgebieten.

© Getty Images ×

Abstimmung im EU- Parlament

Der Protest von WeMove Europe gegen diese Art der Fischerei hat viel Aufmerksamkeit erregt und hohe Wellen geschlagen. Viele Konzerne reagieren nun mit der Gründung eines neuen Bündnisses, was vor allem den konservativen EU- Abgeordneten in die Hände spielt. Aber jetzt gibt es die Möglichkeit zur Gegenwehr! Nächste Woche findet im Europa-Parlament eine wichtige Abstimmung statt: Es geht um nicht weniger als das Verbot dieser zerstörerischen Fischernetze in den Meeresschutzgebieten.

Die EU will angesichts des ökologischen und klimatischen Notfalls, unsere Meere schützen und die biologische Vielfalt wiederherstellen. Aber die schändliche und zerstörerische Praxis des Grundschleppnetzfischens in „geschützten“ Gebieten hat sie noch nicht verboten.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments sollen uns vertreten. Deshalb müssen sie jetzt erfahren, wo wir stehen und was wir wollen. Wenn wir nicht protestieren, hören sie nur das, was die Industriefischerei will. Tausende, die sich vor der Debatte gemeinsam zu Wort melden, geben den Abgeordneten den öffentlichen Rückhalt, damit sie bei der Abstimmung für ein Verbot standhaft zu bleiben.

Seien Sie Teil der Petition

Mit jedem Tag, der vergeht, zerstört das Grundschleppnetzfischen immer mehr Lebewesen, die auf dem Meeresboden leben, und schädigt irreversibel unsere empfindlichen Meeresökosysteme. Sie müssen sofort vor dieser inakzeptablen Zerstörung geschützt werden - lassen Sie uns jetzt gemeinsam und mit Macht dafür einstehen.