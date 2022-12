Projektinitiatoren, Partner und Unterstützer präsentierten das Projekt am 30. November.

© Studio Ideenladen v.l.n.r.: Emil Diaconu (Geschäftsführer Social City Wien), Martina Forster (Projektleiterin StadtWald), Bernhard Seitz (Bezirksvorsteher-Stellvertreter Leopoldstadt), Claudia Brey (Geschäftsführerin ÖBB-Immobilienmanagement GmbH), Daniela Kain (Programm- Managerin Klima- und Energiefonds), Alexander Nikolai (Bezirksvorsteher Leopoldstadt), David Šikl (Product Owner Fashion Line KOMA), Judith Pühringer (Unterstützerin & Beirat Social City Wien), Florian Heger (Standortbetreuer KOMA), Gernot Stangl (Geschäftsführer Toi Toi Mobile Sanitärsysteme GesmbH) ×



"StadtWald", ein Projekt für eine nachhaltige und lebendige Leopoldstadt, will gemeinsam mit Experten und im Dialog mit der Bevölkerung Lösungen für eine grüne und innovative Zukunft im Bezirk finden. Damit sich das Projekt nachhaltig entwickeln und seine Potenziale optimal ausschöpfen kann, haben die Initiatoren einen Nachhaltigkeitsbeirat eingerichtet, der mit Experten besetzt ist und beratend zur Seite steht.

Ort für Austausch, Bildung und Vernetzung

Der "StadtWald" soll dazu beitragen, mehrere Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Das Projekt soll ein Ort des Ideen- und Wissensaustauschs sowie ein Forum für Vernetzung und Innovation zu den Themen Klimawandel und Natur sein. Durch Zusammenarbeit können Nachbarn ihr Viertel neu beleben. Sie können zukunftsträchtige Themen identifizieren und Kinder und Jugendliche in den Prozess einbeziehen. Die Hauptziele des StadtWald-Projekts sind unter anderem, den Klimawandel und die Natur im urbanen Raum sichtbar zu machen, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen und soziale Innovationen für die Energiewende zu fördern.

© Studio Ideenladen ×

Mobilität: Shared mobility point

In einer fünfzehnmonatigen Pilot- und Testphase werden im Projektgebiet konkrete Maßnahmen durchgeführt. So wird beispielsweise ein lokaler Shared-Mobility-Point eröffnet und in Zusammenarbeit mit Reedu werden partizipative Workshops "am Rad" zum Thema Mobilität und Klima durchgeführt. Im Zuge dessen werden mit Umweltsensoren ausgestattete Fahrräder, sogenannte "SensorBikes", die Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Feinstaub ermöglichen, während man in der Stadt unterwegs ist.

Diese Fahrräder können mithilfe des „citizen science“-Ansatzes erforscht werden. Somit können nicht nur die Themen Ökologie, Klimawandel und Energiewende erkundet werden, sondern auch die eigene sozialräumliche Umgebung: Zum einen, um Wege klimafreundlicher zurückzulegen, und zum anderen, um Umwelt- und Mobilitätsdaten zu sammeln. Das Modul „StadtWald – Citizen Science Tool Sensor Bikes“ wird durch den Klima- und Energiefonds im Rahmen des Förderschwerpunktes „Energy Transition 2050“ gefördert.

