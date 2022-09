Grenze geknackt: 52 Partner haben sich der zucker-raus-initiative von SPAR angeschlossen, die darauf abzielt, den Zuckerkonsum in der Gesellschaft zu reduzieren.

Oberstes Ziel der im Jahre 2019 gegründeten Allianz ist es, Zucker in Lebensmitteln zu reduzieren und dabei den vollsten Geschmack zu bieten. Dadurch soll der Körper von Konsumenten an weniger Süße gewöhnt werden, um gesundheitliche Risiken zu senken. SPAR hat auf diesem Weg bereits über 2.500 Tonnen an Zucker in den SPAR-Markenprodukten im Sinne der Gesundheit der Konsumenten reduziert.

Ein weiteres Ziel der zucker-raus-initiative ist es, Konsumenten gezielt über die gesundheitlichen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums aufzuklären. Aktuelle Daten des BMI, die an Kärntner Volksschulen erhoben wurden, befürworten diese Maßnahme: Waren im Herbst 2019 noch 15 Prozent der sieben- bis zehnjährigen Mädchen übergewichtig oder adipös, so lag der Anteil nach einem Jahr Pandemie bereits bei 19,6 Prozent. Noch stärker sind die Buben betroffen: ihr Anteil stieg von 15,4 auf 21,3 Prozent.

Zu den jüngsten Neuzugängen der Initiative zählen 3Bears, ein innovativer Porridge-Hersteller, und das Magazin MEIN LEBEN, das sich der Verbesserung der Informationsvermittlung und Aufklärung von Menschen mit Diabetes widmet. Beide Unternehmen hatten bereits vor dem Anschluss an die zucker-raus-initiative von SPAR dem Zucker den Kampf angesagt. 3Bears verzichtet bei seinen Produkten zur Gänze auf Industriezucker und legt sehr viel Wert darauf, die unternehmerischen Auswirkungen auf die Umwelt so klein wie möglich zu halten. Auch das Magazin MEIN LEBEN, das größte österreichische Diabetesmagazin, zögerte nicht lange mit der Unterstützung der Initiative. „Wer, wenn nicht Menschen mit Diabetes, kann den Wunsch ‚Zucker raus‘ am besten verstehen und unterstützen“, so der Vorsitzender der Herausgebervereinigung MEIN LEBEN Markus Hüpfl zur neuen Partnerschaft mit der zucker-raus-initiative.

Weitere Informationen zur zucker-raus-initiative finden Sie auf www.zucker-raus-initiative.at