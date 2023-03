× Das Leben ist besser am Boot!

Wassersport, Spaß und Erholung? Das alles ist jetzt auf der Donau möglich!

Um ein Motorboot zu mieten, ist nicht immer ein Führerschein von Nöten: bei Motorboot-Charter mit Skipper ist im Preis immer ein persönlicher "Captain" enthalten, der über alle nötigen Lizenzen verfügt und für das Steuer übernimmt. Neugierige können dennoch das Steuer übernehmen, den Kurs vorgeben und Kapitän spielen. Rechtlich ist das kein Problem, da auch dann stets ein Crew-Mitglied mit an Bord ist, um Sicherheit zu gewährleisten.

Motorboot-Charter mit Skipper auf der Donau

Innerhalb der gemieteten Zeit können alle Vorteile eines eigenen Boots genutzt werden: Entspannt auf der Donau entlangfahren und Wien vom Wasser aus entdecken, an einem beliebigen Badeplatz halten und das kühle Nass genießen oder das Sonnendeck nutzen und an der Sommerbräune arbeiten. Auch eine Kombination mit sportlichem Vergnügen, wie Wakeboard, Wasserski und Wakesurfen ist beim Motorboot-Charter mit Skipper in der Miete bereits enthalten.

Notwendige Ausrüstung für einen Bootausflug:

Badebekleidung

1-2 trockene Handtücher

Sonnencreme

Sonnenbrille

Die Boote bieten Platz für bis zu 10 Personen, empfohlen werden jedoch Gruppen bis zu acht Gästen. In der Zeit von April bis Oktober können Boote von Montag bis Sonntag von 8 – 21 Uhr gebucht werden.

Motorboot Vermietung

Wer sich selbst als Kapitän eines Motorboots sieht, kann ohne Führerschein und ohne Vorkenntnisse am Steuer eines Sportbootes stehen. Dafür ist nur eine kurze Einführung von 20 Minuten Voraussetzung, um die Technik und die Verkehrsregeln am Wasser zu erlernen.

Die Rundfahrt kann individuell zwischen der Wiener Donau und den beiden Schleusen Greifenstein und Freudenau gewählt werden. Die Fahrtzeit wird mit dem 6.0 Liter V8-Motor mit 420 PS schneller vergehen als gedacht. Das stellt aber kein Problem dar, denn die verfügbare Fahrzeit beträgt mindestens 40 Minuten – genug Zeit für eine Runde durch Wien. Selbstverständlich kann die Fahrzeit auch auf mehrere Personen aufgeteilt werden.

Wakeboard, Wasserski & Tube auf der Donau

Abenteuerlustige können die bekanntesten Wassersportarten wie Wakeboarden, Wakesurfen oder auch Wasserskifahren auf der Donau lernen. Professionelle Betreuung wird für Anfänger und Profis angeboten und die ganze Familie kann sich gemeinsam auf den Tube wagen.

Je nach Vorliebe liefert der Mastercraft X-Star mit 420 PS die gewünschte Geschwindigkeit und Welle - von langsam und vorsichtig bis schnell und sportlich.

Ein Einsteigerkurs enthält eine theoretische Einweisung in die Wassersportart mit Tipps und Tricks und eine anschließende Praxis am Wasser mit unbegrenzten Startversuchen in der gebuchten Zeit.

Events und Feiern auf der Donau

Ob Geburtstag, Sommerfest, Betriebsausflug oder Junggesellenabschied -die Zeit auf dem Wasser wird unvergesslich! Sowohl private als auch geschäftliche Events und Feiern können auf der Donau abgehalten werden und auf Wunsch auch mit Mittag- oder Abendessen, unterschiedlichen Erlebnissen am Wasser und weiterem Programm kombiniert werden. Gruppen aller Größen sind erwünscht und die Dauer und Art der Veranstaltung wird individuell geregelt.

Bei großen Gruppen können mehrere Sportboote gemietet werden oder gleich ein ganzes Schiff, auf dem 20 – 200 Personen Platz finden. Eine gemütliche Rundfahrt auf der Donau und dem Donaukanal in Wien, ein spannender Ausflug in die Wachau, nach Bratislava, oder wohin auch immer die Reise gehen soll: Je nach Programmwunsch und Anzahl der Gäste gibt es das passende Schiff. Auf Wunsch auch mit Bord-Restaurant, Buffet oder Catering, Tanzfläche, Sonnendeck und mehr.

Der direkte Weg zum Bootsführerschein

Im Rahmen der Ausbildung für den Motorboot Führerschein werden alle Grundlagen erlernt, um selbstständig und sicher ein Motorboot steuern zu können. Je nach Wunsch und Erfahrung werden unterschiedliche Kurse und verschiedene Patente angeboten.

Die Kurse können entweder zeitlich und flexibel von zu Hause über einen Onlinekurs oder persönlich in kleinen Gruppen im Kursraum absolviert werden.

Schiffsführerpatent 10m

Das Schiffsführerpatent 10 Meter berechtigt zum Führen von Motorbooten mit einer Länge bis zu 10 Metern und unbegrenzter Leistung. Das SFP10m ist umgangssprachlich auch als Donaupatent, Binnenpatent oder Sportbootführerschein bekannt.

Küstenpatent FB1

Das Küstenpatent FB1 berechtigt zum Führen von Motorbooten mit einer Länge bis zu 10 Metern und unbegrenzter Leistung auf internationalen Küstengewässern, beispielsweise in Kroatien. Umgangssprachlich ist das FB1 daher auch als Meerespatent oder Sportbootführerschein See bekannt. Gegenüber dem bekannten "kroatischen Küstenpatent" bietet das Küstenpatent FB1 einige Vorteile, da es sich hier um ein österreichisches Patent mit internationaler Gültigkeit handelt. Nach erfolgreicher Prüfung wird das Patent vom MSVÖ ausgestellt.

Eine Kombination aus Schiffsführerpatent 10m und Küstenpatent FB1 ist gültig für nationale und / oder internationale Binnen- und Küstengewässer und deckt somit alle Gewässerarten ab, die üblicherweise per Motorboot bzw. Sportboot befahren werden.

