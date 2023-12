× Do-It-Yourself Voucher für den Wings for Life World Run

Mit den festlichen Tagen vor der Tür steht Freude schenken hoch im Kurs – umso schöner, wenn die Wahl dabei auf ein Geschenk mit Sinn fällt.

Ein Wings for Life World Run Gutschein bietet nicht nur ein einzigartiges Erlebnis beim weltgrößten Spendenlauf am 5. Mai 2024, sondern unterstützt auch die Rückenmarksforschung und schenkt Hoffnung für viele Menschen mit Querschnittslähmung.

Der Wings for Life World Run Voucher für den Flagship Run Wien oder den österreichweiten App Run eignet sich wunderbar als sinnstiftendes Weihnachtsgeschenk. 100 Prozent aller Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung und tragen dazu bei, eine Heilung für Querschnittslähmung weiter voranzutreiben. Dank des besonderen Formats ist der Gutschein für jede:n ein passendes Geschenk, denn egal wie weit man läuft, beim Wings for Life World Run ist jede:r ein Finisher. Durch die individuelle Designauswahl der ausdruckbaren Do-It-Yourself-Gutscheine entsteht im Handumdrehen ein ganz persönliches Weihnachtsgeschenk.

Wer am 5. Mai 2024 beim großangelegten Flagship Run in Wien an den Start gehen möchte, sollte sich schnell seine Startnummer sichern, da die Plätze bei dem einzigartigen Lauf limitiert sind und bei vergangenen Ausgaben bereits frühzeitig ausverkauft waren. Wer hingegen auf seiner eigenen Lieblingslaufstrecke teilnehmen möchte, kann mit der Wings for Life World Run App oder bei landesweiten App Run Events dabei sein. Die Anmeldegebühr für den Flagship Run Wien beträgt 60 Euro, für den App Run beläuft sie sich auf 25 Euro. Als besonderes Highlight erhalten alle Teilnehmer:innen bei Anmeldung ein exklusives adidas Wings for Life World Run T-Shirt.

Alle Informationen zum Wings for Life World Run und der Anmeldung finden sich unter: www.wingsforlifeworldrun.com