Hype um Filter: Unsere Politiker im Botox-Wahn

Auf Instagram und TikTok trendet der "Pillow-Face"-Filter. oe24 hat den heimischen Politikern die optische Anti-Aging-Kur verpasst!

Wangenknochen wie ein Model, Lippen reif für die Hollywood-Leinwand: Auf Instagram und TikTok setzen sich aktuell Stars und Blogger mit dem neuen "Pillow-Face"-Filter in Szene – mit witzigen Resultaten. Die Bezeichnung Pillow-Face geht auf ein Phänomen in der Influencer- und Promi-Szene zurück. Wenn Stars es mit Botox und Volumen-Fillern übertreiben, hat das nicht selten eine kissenartige Mimik zur Folge. Das Gesicht wirkt unnatürlich aufgepolstert und austauschbar, ein Antlitz gleich dem anderen.



Der Filter ist einfach in der Anwendung: Den Effekt auf Instagram oder TikTok suchen (Suchbegriff "Pillow Face"), den Selfie-Modus einschalten und sein Gesicht dem Filler-Check unterziehen.

Kurz mit Botox-Mimik

Was wäre, wenn unsere Politiker dem Beauty-Wahn verfielen und dem plastischen Chirurgen einen Besuch abstatten würden? Wir haben das Filter-Experiment vorgenommen und Bilder der Austro-Politik durch die Anwendung gejagt. Das Ergebnis unseres Experiments: Unsere Politiker wirken um eine Dekade jünger. Die tiefen Falten, welche die Corona-Krise in ihr Gesicht gezeichnet hat, sind auf wundersame Weise ausgebügelt. Unser Fazit lautet: Geschmacksache!

Klicken Sie sich durch!

Diashow: Politiker mit "Polstergesicht" 1/6 © Getty - bearbeitet

2/6 © Artner - bearbeitet

3/6 © Artner - bearbeitet

4/6 © Getty - bearbeitet

5/6 © Artner - bearbeitet

6/6 © Artner - bearbeitet