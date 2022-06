Seit mehreren Jahren veranstaltet www.sommercamp.wien kurzweilige Ferien-Tagescamps in den Schul-Ferienwochen von Montag bis Freitag.

Die Kinder können zwischen 08.30 und 09.00 Uhr zum klimatisierten Campstandort in den 3. Bezirk, Erdbergstraße 216a, gebracht werden, und zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr wieder abgeholt werden bzw. auch alleine nach Hause gehen. Die Themenschwerpunkte sind auf jeden Fall zukunftsorientiert - und für das spätere Leben der Kinder essentiell. Es gibt die Auswahl zwischen Englisch für verschiedene Altersklassen ab 4 Jahren und IT ab 8 Jahren (Coding, Youtube, Drohnen, 3D Drucker, etc) - auch gibt es das ausgesprochen beliebte Minecraft Camp im 3. Bezirk.

Englisch spielerisch erlernen

Das Ferienprogramm Englisch wird mit zertifizierten Trainerinnen von HELEN DORON ENGLISCH durchgeführt. Dieses Camp bietet einen interaktiven, auf das Alter der Kinder, abgestimmten Englischkurs in einer Tageshälfte - in der anderen ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm, welches ebenfalls von der Englischtrainerin geleitet wird. Alle Trainerinnen sind Native Speaker. Alternativ wird dieses Jahr auch einen Tennis Kurs am Nachmittag angeboten, oder ein Wing Tsun (Selbstverteidigung) Basistraining. Zu Mittag besuchen alle gemeinsam ein italienisches Restaurant in der Nähe, wobei natürlich auf Einschränkungen, in welcher Art auch immer, Rücksicht genommen wird.

Digitale Ausflüge in das Reich des Internets

Das Ferienprogramm IT wird mit Top Jugendtrainern von digital4kids.at durchgeführt. Da es speziell im Bereich IT zu sehr großen Unterschiede betreffend der Vorkenntnisse kommt, ist bewusst nur einen roten Faden für das Camp geplant. Individuell oder in kleinen Gruppen können die Kinder und Jugendlichen dann genau das lernen was sie auch wirklich interessiert - und wissenstechnisch dort anknüpfen wo sie persönlich gerade stehen. Es gibt kein komplett fertiges Programm, dass einfach abgespult wird, ob es die Kinder bereits können oder nicht. In diesem Fall wäre die Gefahr der Unter- bzw. Überforderung zu groß. Das Trainerteam hilft den Kindern und Jugendlichen individuell und nimmt auch auf deren spezielle Wünsche Rücksicht. Natürlich darf auch ein wenig gespielt werden, es sind ja schließlich Ferien. In der anderen Tageshälfte werden im Rahmen des Freizeitprogramms spannende Ausflüge unternommen, auch steht Geo-Cachen am Programm, schwimmen, spielen Ball im Prater oder Körbe werfen am hauseigenen Basketball Court. Wetterabhängig kann es auch mal Bowling spielen im angrenzende Gasometer Entertainment Center sein, oder ein Ausflug in eine Racket-Sport Halle (Tennis, Tischtennis, Badminton oder Squash). In dieser Tageshälfte werden die Kinder von speziell geschulten Freizeittrainer und Trainerinnen begleitet.

Im IT Minecraft Camp lernen die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel die Grundlagen der Netzwerktechnik, eines LINUX Betriebssystems, und IP / Port Adressen kennen, und können am Ende der Woche deren eigenen Minecraft Server auf einem Linux Server erstellen und absichern. Auf diesem Server kann dann eifrigst mit Freunden gemeinsam gespielt werden.

Die Youtube Academy ist für spätere Youtube Stars ausgerichtet. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen lernen wie man als YouTuber_in Geld verdienen kann und was es dazu braucht um erfolgreich zu werden.

Abgerundet wird das Angebot gegen Ende der Ferien mit 2 Schulvorbereitungswochen für die Unter- und Oberstufe um nochmals in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch zu üben. So kann das neue Schuljahr erfolgreich und entspannt begonnen werden!

Eine detaillierte Übersicht aller Camps und die Buchungsmöglichkeit finden Sie auf www.sommercamp.wien