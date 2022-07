Lauschen Sie den Geschichten, die nur der zu erzählen weiß, der dem Kaiser wirklich nahe war: Eugen Ketterl!

Wenn Eugen Ketterl, der letzte Leibkammerdiener Kaiser Franz Josephs, seinen Dienst beendete, pflegte er zu sagen „Lege mich Eurer Majestät zu Füßen“.

Eddy Franzen, der schon als Rudolf Munsch in einer historischen Rolle brillierte, greift diesen Ausspruch auf und wird Sie als Eugen Ketterl durch die Kaiserappartements in der Wiener Hofburg begleiten. Aus der Perspektive des Leibkammerdieners schildert er den kaiserlichen Alltag und spricht über historisch interessante Begebenheiten am Wiener Hof. Er gibt dabei einen faszinierenden Einblick in längst vergangene Zeiten und kennt so manche Anekdote.

Nächster Termin zur Spezialführung: Sonntag, 10.07.2022

Sisi Museum in der Wiener Hofburg

Die Wiener Hofburg ist eine der größten Palastanlagen der Welt. Die ältesten Teile stammen aus dem 13. Jahrhundert, erweitert wurde die Hofburg bis ins 20. Jahrhundert. Der weitläufige Gebäudekomplex mit 19 Höfen und 18 Trakten war einst das politische Zentrum der Habsburger-Monarchie. Heute versehen der österreichische Bundespräsident sowie mehrere Minister und Staatssekretäre in den prunkvollen Repräsentationsräumen ihren Dienst am Staat. Auch zahlreiche bedeutende kulturelle Institutionen haben in der ehemaligen kaiserlichen Winterresidenz ihren Sitz. Besuchen Sie das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der ehemaligen kaiserlichen Winterresidenz und erfahren Sie, wie Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph lebten. Im Museum können Sie über 300 Exponate besichtigen, darunter viele Objekte aus dem Privatbesitz der Kaiserin Elisabeth, wie Kleidungsstücke, ihre Reiseapotheke und Sonnenschirme.

Zum Besuch des Museums gehört auch eine Besichtigung des Kaiserappartements in der Wiener Hofburg, welches Einblick in das Privatleben von Kaiserin Franz Joseph und seiner Gemahlin Elisabeth bietet. Teile der Gemächer des Kaiser-Ehepaars sind unter anderem der große und kleine Salon der Kaiserin, in dem diese ihre Gäste empfing, das Berglzimmer, bekannt für seine Wandmalereien, sowie das Wohn-und Schlafzimmer von Franz Joseph und Elisabeth.

Die Silberkammer bietet Einblick in die Tafelkultur der Habsburger, denn dort befindet sich die Sammlung des Tafelsilbers, der Küchenutensilien und des Gebrauchsgeschirrs des Kaiserhofs.

