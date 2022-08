× So läuft Sex-Dating wirklich ab

Online-Sexdating ist ein unkomplizierter Weg, um unverbindlichen Sex ohne Verpflichtungen zu haben. Über die richtigen Dating-Apps und Dating Seiten lassen sich Sex-Dates innerhalb kürzester Zeit vereinbaren.

Zusammenfassung:

Online Sex-Dating ist ein Trend, dem in Österreich viele Männer und Frauen folgen

Sex-Dating ist unkompliziert und läuft meist nach einem bestimmten Schema ab

Frauen können Casual Dating Dienste immer 100% kostenlos nutzen

Männer sollten sich bei der Suche nach einem Sex-Date die Zeit nehmen und nicht willkürlich jede Frau anschreiben

Das Sex-Date selbst sollte an einem neutralen Ort stattfinden

Unverbindliche Treffen, bei denen es lediglich darum geht, sexuelle Gelüste zu stillen? Das sogenannte Casual Dating ist ein Trend beim Online-Dating, dem auch viele Männer und Frauen

in Österreich folgen. Sex ohne Verpflichtungen und ohne die emotionale Achterbahn? Klingt doch gar nicht so übel und scheint auch ziemlich unkompliziert zu sein.

Aber wie soll man jemanden für so ein unverbindliches Sexdate finden? Online einfach suchen, sich dann bei einem entsprechenden Anbieter anmelden und schon kann die wilde Fahrt beginnen? Viele Dating-Seiten bieten eine kostenlose Testmitgliedschaft an, bei der sich Interessierte vorab einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten verschaffen können. Ja, es gibt Seiten, die sich auf unkomplizierte Sex-Dates in Österreich spezialisiert haben.

Online Sexdating im Klartext?

In Österreich werben Anbieter wie C-Date damit, unverbindliche Kontakte leicht online kennenzulernen und der puren Lust nachzugehen. Das bedeutet, dass Männer und Frauen, die auf der Suche nach unverbindlichen Sex-Dates sind, sich auf der Plattform anmelden und gezielt nach einem Bettpartner suchen. Sie verabreden sich, stürzen sich in ein erotisches Abenteuer und zum Frühstück sind sie schon wieder weg. Aber wie ist der Weg in fremde Betten und wo beginnt die Reise, bei der das Ziel ein sogenanntes Casual-Date ist?

Hinter den Sex-Date-Kulissen: Der Ablauf

Wer neu auf dem Gebiet ist, steht vor einer Menge Fragen. Zählen Knigge und Co. überhaupt, wenn es nur ums Casual-Dating ohne romantischen Hintergrund geht? Wird einfach nur ein anzügliches

Bild hochgeladen und dann kommen unzählige Einladungen für ein Tête-à-Tête?

Wir wollten der Sache auf den Grund gehen und haben deshalb eine Insiderin und aktive Casual-Daterin gefragt, die regelmäßig Sexdates per App verabredet. Um das Ganze auch aus einem

objektiveren Blickwinkel betrachten zu können, hat uns parallel ein Redakteur, der sich mit Sex-Dating beschäftigt, Auskunft gegeben. Dank der 29-jährigen Saskia und dem fast gleichaltrigen Sven

konnten wir einen genaueren Einblick hinter die Kulissen bei Sex-Dates gewinnen. Bereit, um den Vorgang zu lüften?

Akt 1 - die Anmeldung und die Profilgestaltung

Saskia: „Die Anmeldung war wirklich erfrischend und ganz locker. Während du sonst Fragen gestellt bekommst, die sich mit deinem Charakter beschäftigen, geht es beim Casual Dating schlicht und

einfach um sexuelle Vorlieben. Es war aufregend, sich mit den erotischen Wünschen auseinanderzusetzen und die sonstige Komfortzone zu verlassen. Dazu kommt noch, dass Frauen in

der Regel nichts für die Mitgliedschaft bezahlen müssen.

Dann kam der Punkt, an dem Anonymität gefragt ist. Das Profil mit Wünschen und Vorlieben zu füllen – das ist die eine Sache. Eine andere Sache ist es aber dann, wenn es um das Foto geht. Ohne Bild

sieht das Profil ziemlich unvorteilhaft aus. Aber was ist, wenn ein Arbeitskollege ebenfalls auf der Suche nach einem Sex-Date ist und mich plötzlich in einer erotischen Pose entdeckt?

Zum Glück bieten viele Casual Dating Seiten die Möglichkeit dein Profilbild zu maskieren bzw. verschwommen darzustellen. Man kann dann später selbst entscheiden, welchen Kontakten man sein eigenes Bild freischaltet."

Und was sagt Sven an dieser Stelle?

Sex-Dates sind schon längst keine Männerdomäne mehr. Immer mehr Frauen in Österreich nutzen dank des kostenlosen Angebots die Möglichkeit, sich nach einem unverbindlichen Abenteuer

umzusehen. Männer müssen zwar bezahlen, können sich aber mit den kostenpflichtigen Mitgliedschaften schnell auf die Suche nach einer geeigneten Frau machen. Bevor man als Mann aber

die Katze im Sack kauft, lohnt sich immer zuerst die kostenlose Variante, um sich das Angebot genauer anzusehen.“

Casual Dating Testsieger im Detail

Akt 2: Chat und Flirt vor dem Sexdate

Sobald die Profilgestaltung erledigt ist, geht es darum, per Chat und Nachrichten das potenzielle Sex-Date ausfindig zu machen. Mal sehen, welche Erfahrungen Saskia machen durfte...

„Am Anfang fühlst du dich noch wie der heilige Gral, denn es gibt eine regelrechte Nachrichtenflut. Als Frau wollen dich zahlreiche Männer, aber leider ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt wirklich viele

Männer, bei denen man direkt merkt, dass es sich um Copy & Paste handelt. Ich will nicht wissen, wie viele Frauen im gleichen Moment die gleichen Sätze lesen müssen. Ich achte mittlerweile sehr darauf, ob sich ein Mann bei seiner Nachricht Mühe gibt.

Nur weil mir die Seite Kontakte unterbreitet, die die gleichen Vorlieben haben, bedeutet es nicht direkt, dass auch die Chemie stimmt.“

Ein interessanter Punkt – wie sieht Sven die Sache?

„Das beste Profil bringt dir nichts, wenn du bei der ersten Nachricht versagst. Männer, die willkürlich jede Frau anschreiben, haben am Ende nicht so viel Erfolg wie jemand, der sich mit den Profilen der

Frauen auseinandersetzt. Lieber nur gezielt ein paar Nachrichten verschicken, statt Rundmails zu versenden, die mit einem müden Lächeln in den Papierkorb verschoben werden.“

Akt 3: Der erste Schritt in Richtung Sex-Date

Der Fisch hat angebissen und du hast einen interessanten Kontakt am Haken. Jetzt musst du die Leine nur noch einholen – aber wie schnell solltest du dabei vorgehen?

Saskia: „Ich wollte nichts überstürzen und habe mir aus dem Grund etwas Zeit gelassen. Nicht alle Nachrichten haben auch zu einer intensiveren Unterhaltung per Chat geführt.

Einer hat es dann geschafft und mein Interesse geweckt. Wir haben uns ausgetauscht und auch festgestellt, dass es zwischenmenschlich passt. Er hat dann irgendwann gefragt, ob wir unsere Fantasie von einem Sex-Date in die Tat umsetzen sollen. Da musste ich einem Treffen einfach zustimmen.

Svens Meinung:

„Immer Sachte – das ist die Devise, die auch bei Sex-Dates gilt. Direkt vom Chat ins Bett ist reines Wunschdenken und absolut nicht förderlich, wenn es um Casual-Dating geht. Nicht nur, dass Frauen

gerne umworben und erobert werden. Der Austausch hilft auch dabei, dass das Date ungezwungener und intensiver verläuft. Die Geduld zahlt sich am Ende also für beide Seiten aus.“

Das Finale: Das Sex-Date findet statt

Wenn es zu diesem Punkt kommt, hast du alles richtig gemacht. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie das eigentliche Sex-Date abläuft.

Saskias erstes Casual-Date:

„Wir haben uns an einem neutralen Ort getroffen und das fand ich auch gut. Auch wenn das Hotelzimmer schon gebucht worden war, wollten wir beide erst abchecken, ob es auch bei einer

echten Begegnung noch passt. Wir unterhielten uns, haben etwas getrunken und sind dann aufs Zimmer, wo wir Sex hatten. Es war aufregend, spannend und genau so, wie wir es uns vorstellten.

Im Prinzip läuft es immer nach diesem Schema ab. Ob es dann am Ende gut wird, kann man im Vorfeld nie genau sagen.“