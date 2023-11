× SOS-Kinderdorf leistet Nothilfe in Israel und palästinensischen Gebieten

Am 30. Oktober 2023 hat die Zuspitzung des Konflikts in den palästinensischen Gebieten und in Israel bereits zu einem hohen Verlust von Menschenleben geführt. Tausende sind verletzt, hunderttausende Familien vertrieben und auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Im Gazastreifen haben bereits über 2300 Kinder ihr Leben verloren. SOS-Kinderdorf engagiert sich weltweit, einschließlich in Israel und den palästinensischen Gebieten, für jedes Kind, unabhängig von Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit.

Die Hilfsmaßnahmen von SOS-Kinderdorf in der Region werden weiterhin unermüdlich fortgesetzt und ausgeweitet. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf sofortiger humanitärer Hilfe und der psychologischen Betreuung traumatisierter Kinder.

"Kinder sind die Hauptleidtragenden in Kriegen, und ihr Schutz steht für uns an oberster Stelle. In dieser schwierigen Zeit benötigen sie dringend Schutz und Sicherheit, und SOS-Kinderdorf steht fest an ihrer Seite. Wir appellieren an alle Konfliktparteien, den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien Schutz und Zuflucht zu gewähren, sei es in SOS-Kinderdörfern oder für alle Kinder in den Kriegsgebieten", betont Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf.

© Symbolbild: Hosny Salah (SOS-Kinderdorf, 2021) ×

Unterstützung vor Ort

SOS-Kinderdorf ist seit vielen Jahrzehnten in den palästinensischen Gebieten in Rafah (im Gazastreifen) und Betlehem (im Westjordanland) sowie in Israel (in Migdal Haemek und Arad) aktiv und unterstützt über 4900 Kinder, Jugendliche und deren Familien. In der Region plant SOS-Kinderdorf sowohl Soforthilfemaßnahmen als auch langfristige Unterstützung, um Familien und Kindern nachhaltig zu helfen.

Dies umfasst verstärkte Sicherheits- und Grundversorgungsmaßnahmen, psychosoziale Unterstützung, Traumabewältigung, Einsatz für humanitären Zugang, finanzielle Hilfe, Kinderschutz, Unterstützung für Eltern und langfristige Bemühungen zur Stärkung von Familien und Wiederherstellung der Lebensgrundlagen.

Helfen Sie mit!

Besondere Sorge gilt den 75 Kindern und den einheimischen Mitarbeitern des SOS-Kinderdorfs Rafah angesichts der aktuellen humanitären Lage im Gazastreifen und der Bedrohung durch Bombardierungen. Das SOS-Kinderdorf befindet sich etwa 15 km von der Stadt Rafah entfernt in einem Dorf namens Deir Sultan im Süden des Gazastreifens. Die vor Ort tätigen Mitarbeiter setzen sich mit aller Kraft dafür ein, Kinder, Jugendliche und Familien zu schützen.

"In Krisenregionen sind insbesondere Kinder ohne elterliche Betreuung akut gefährdet. Wir werden auch in dieser schwierigen Situation unsere Arbeit fortsetzen und uns weiterhin um Kinder und Familien kümmern. Spenden aus Österreich sind nun dringend erforderlich, um in Israel und den palästinensischen Gebieten die notwendige humanitäre Hilfe leisten zu können. Wir sind für jede Form der Unterstützung dankbar", erklärt Christian Moser weiter.

Weitere Informationen gibt es unter: https://www.sos-kinderdorf.at/nothilfe-nahost

Kontoverbindung:

SOS-Kinderdorf IBAN: AT62 1600 0001 0117 3240

Kennwort: Nothilfe Nahost