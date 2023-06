Möchte man Trading lernen, ist man zu Beginn meist etwas überfordert. Zahlreiche Begriffe und die unterschiedlichsten Strategien gilt es zu verstehen.

Um Ihnen den Einstieg ins Traden zu erleichtern, beantworten wir die häufigsten Fragen zum Thema Trading, damit Sie im Anschluss so richtig durchstarten können.

Was ist Trading und wie funktioniert es?

Beim Traden macht man im Prinzip nichts anderes, als zu handeln bzw. ganz vereinfacht gesagt Dinge miteinander zu tauschen. Heutzutage geschieht dies meist gegen Geld. Üblicherweise handelt ein Trader mit:

Finanzinstrumenten: Dazu zählen Forderungen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital und Derivate,

Dazu zählen Forderungen, Verbindlichkeiten, Eigenkapital und Derivate, Commodities: Als Commodities zusammengefasst werden unterschiedlichste Güter, Waren und Rohstoffe, aber auch Energie wie Strom gehört dazu.

Zum Traden brauchen Sie einen Online-Broker, also einen sogenannten Zwischenhändler. Er verschafft Ihnen Zugang zu den Finanzmärkten und ermöglicht unter anderem den Handel mit Wertpapieren und anderen Produkten, die an der Börse angeboten werden.

Unter Trading versteht man nun die jeweilige Strategie, die angewendet wird, um

den richtigen Zeitpunkt zu bestimmen

an dem Finanzinstrumente oder Commodities gekauft und verkauft werden,

sowie die jeweilige Stückzahl und Summe, zu der man bereit ist, dies zu tun.

Man könnte meinen, das hört sich alles vergleichsweise einfach an. Das ist es jedoch nicht, denn gerade zu Beginn verliert der allergrößte Teil Geld und je nach investierter Summe nicht unbedingt wenig. Gehen Sie deshalb unbedingt mit Bedacht vor und lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Versprechungen locken.

Wie kann man Trading lernen?

Das Traden zu lernen ist natürlich nicht ganz so einfach und erfordert gerade zu Beginn ein hohes Maß an Disziplin und Biss. Das gilt insbesondere dann, wenn man es sich selbst beibringen möchte. Hier ist es vor allem wichtig, seine Informationen von seriösen Plattformen zu beziehen. Dazu gehört zum Beispiel der Trading Blog aus Deutschland, ins Leben gerufen von Tradern mit langjähriger Erfahrung.

Es kann sich auch lohnen, für den Einstieg an einem Kurs oder Seminar teilzunehmen, wo man seine Fragen direkt an Experten richten kann. Dies kostet zwar meist etwas Geld, erlaubt Ihnen aber dafür gezielter in das Trading Business einzusteigen und schneller die passenden Assets und eine geeignete Strategie für Sie zu finden.

Kann man mit Traden Geld verdienen?

Ja, mit Traden kann man Geld verdienen. Davon leben können allerdings nur die wenigsten, denn dafür sind exzellente Kenntnisse über die jeweiligen Märkte essenziell. Zudem erfordert Trading ein gewisses Geschick sowie ausreichend Geduld, nicht bei kleinsten Veränderungen, sei es nach oben oder unten, direkt einzugreifen.

Wie viel man beim Traden verdient, hängt vom eingesetzten Kapital ab. Profi-Trader erzielen im Durchschnitt eine monatliche Rendite zwischen 1 % und 10 %. Als Rendite bezeichnet man das Verhältnis zwischen dem Ertrag einer Investition über einen bestimmten Zeitraum hinweg und dem eingesetzten Kapital.

Wie sollte ich mit dem Traden starten?

Bevor Sie mit dem Trading beginnen, müssen Sie sich bewusst machen, dass hier nicht das schnelle Geld auf Sie wartet. Richtig und effizient zu Traden fordert großen Einsatz und den Willen, ständig dazuzulernen und sich über die aktuellen Geschehnisse auf den Weltmärkten auf dem Laufenden zu halten.

Um mit dem Traden zu starten, benötigen Sie:

einen Online-Broker,

Startkapital,

ausreichend Informationen über die Assets, die sie Traden möchten,

eine gerade zu Beginn einfache Strategie

und die Fähigkeit, sich auch an diese zu halten.

Um das Risiko zu streuen, sollten Sie auf mehrere Assets setzen. Dies wird auch als Asset Allocation bzw. Vermögensallokation bezeichnet. Sehen Sie als Anfänger zudem von komplexen und aufwendigen Strategien wie zum Beispiel dem Daytrading ab. Hier Kaufen und Verkaufen Sie Ihre Anlagen innerhalb eines Tages. Um damit Gewinne zu erzielen, ist umfassendes Know-how essenziell.

Beim Trading lernen schadet es demnach nicht, sich Unterstützung und Rat von bereits erfahrenen Tradern zu holen. Achten Sie hier auf deren Reputation und lassen Sie sich nicht von großen Versprechungen täuschen. So können Sie das Beste aus Ihren eigenen Trades herausholen.

Wie viel Startkapital benötigt man?

Wie viel Startkapital Sie für das Trading benötigen, hängt unter anderem von Ihrem Online-Broker ab. Manche bieten die Möglichkeit, kostenlos ein Konto zu eröffnen, während andere die Einzahlung eines Mindestbetrags vorsehen.

Traden selbst können Sie auch schon mit einem geringen Startkapital von um die 100 €. Viel mehr sollten Sie, je nach Ihrer aktuellen finanziellen Situation, zu Beginn auch gar nicht investieren. Erst, wenn Sie das Traden mit niedrigen Geldbeträgen beherrschen und verstanden haben, sollten Sie sich an größere herantasten. So fallen potenzielle Verluste niedriger aus, Sie lernen, mit der Plattform umzugehen und sammeln bereits Erfahrung in Ihren gewählten Märkten.

Muss ich beim Traden Steuern bezahlen?

Ja, Sie müssen beim Traden Steuern bezahlen. Kapitalgewinne werden in Österreich mit der KESt (Kapitalertragssteuer) besteuert. Aktuell liegt diese bei 27,5 %. Manchmal wird auch die Einkommenssteuer fällig. Sind Sie in Österreich steuerpflichtig und hat der von Ihnen gewählte Online-Broker dort ebenfalls seinen Sitz, führt er üblicherweise die KESt automatisch für Sie ab, Sie müssen sich also um nichts weiter kümmern. Wählen Sie einen Broker aus dem Ausland, sind Sie in der Regel selbst dafür verantwortlich. Dies funktioniert dann über die Einkommenssteuererklärung.

In Deutschland funktioniert dies ähnlich: Hier wird eine Abgeltungssteuer in der Höhe von 25 % veranschlagt, zuzüglich eines Solidaritätszuschlages und ggf. der Kirchensteuer. Sind Sie in Deutschland steuerpflichtig und Ihr Online-Broker ist ebenfalls dort ansässig, führt er für Sie meist die Steuern ab. Zusätzlich gibt es einen Steuerfreibetrag. Für Singles liegt er 2023 bei 1.000 € und für Paare bei 2.000 €.

Wenden Sie sich bei Unklarheiten am besten direkt an Ihr zuständiges Finanzamt, um Nachzahlungen oder anderweitige Probleme und daraus resultierende Kosten zu vermeiden.

Grundsätzlich kann jeder Trading lernen und sich dadurch etwas dazuverdienen. Dafür benötigen Sie die richtige Strategie und sollten sich den potenziellen Risiken bewusst sein. Wenn Sie mit Bedacht vorgehen und sich zu Beginn gegebenenfalls etwas Unterstützung holen, kann auch aus Ihnen ein erfolgreicher Trader werden.