Bereits 44 App Run Events in ganz Österreich gegründet

Wer beim Wings for Life World Run am 5. Mai in Wien teilnehmen möchte, sollte schnell sein: Es sind nur noch wenige Startplätze für den globalen Laufbewerb verfügbar. Der Flagship Run in Wien wird mit 13.500 Starter:innen, wie im vergangenen Jahr, in Kürze ausverkauft sein. Imposant ist auch die große Anzahl der bisher gegründeten App Run Events. Bereits 44 Läufe sind derzeit in ganz Österreich geplant und bis zum 5. Mai dürften noch einige weitere hinzukommen. Bei diesen Events laufen die Teilnehmer:innen mit der App gemeinsam auf einer vorgegebenen Strecke – ihr Endergebnis fließt mit in das globale Ranking ein. Das Gleiche gilt wie immer auch für alle, die mit der App ganz individuell und ortsungebunden laufen, rollen oder gehen möchten. Egal wo und wie, alle Startgelder fließen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Die Anmeldung für alle drei Teilnahmeoptionen ist unter www.wingsforlifeworldrun.com möglich.

© Wings for Life World Run ×



Anna Gasser und Reini Sampl steuern Catcher Car

Seit 2014 waren bereits mehr als 1,29 Millionen Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen beim Wings for Life World Run dabei. Insgesamt wurden bis dato 43,8 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. Auch die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser wird in Wien wieder an den Start gehen – jedoch beginnt ihr Lauf genau wie in den beiden Vorjahren 30 Minuten nach dem Hauptfeld. Die Snowboard-Queen übernimmt zum dritten Mal in Folge die Rolle der Catcher Car Fahrerin und freut sich bereits auf die emotionalen Momente entlang der Strecke. „Vom Start bis ganz zum Schluss aktiv mit dabei zu sein, ist schon genial und es macht so viel Spaß, die Teilnehmer:innen kurz vor dem Einholen noch einmal extra anzufeuern“, sagt Anna Gasser. Unterstützt wird sie von Paralympics-Legende Reini Sampl, der neben ihr als mobile Ziellinie im Audi Q8 e-tron Catcher Car beim Flagship Run in Wien fungieren wird.

© Wings for Life World Run ×

Österreichweit schon 44 App Run Events geplant

Beste Stimmung wird auch bei den App Run Events in ganz Österreich erwartet. Tausende Teilnehmer:innen werden dabei im ganzen Land wieder Seite an Seite und über die App virtuell mit dem globalen Starterfeld verbunden auf die Strecke gehen. So ist unter anderem im Salzburger Volksgarten wieder ein App Run Event geplant, bei dem im vergangenen Jahr der ehemalige Eishockey-Profi Daniel Welser und Österreichs erster Rallye Dakar-Sieger Matthias Walkner dabei waren. In Zell am See erwartet die Starter:innen ein wahres App Run Highlight. Die imposante Strecke mit atemberaubendem Bergpanorama ist elf Kilometer lang und führt einmal rund um den Zeller See. Auch der Klagenfurter App Run Event verspricht einen wunderschönen Laufweg auf einem Rundparcour entlang der Glan.

© Wings for Life World Run ×



Die Welt läuft zusammen

Beim Wings for Life World Run können am 5. Mai Läufer:innen und Rollstuhlfahrer:innen an den Start gehen, egal, wo sie sich gerade befinden, und egal, welche Strecke sie sich als Ziel vornehmen. Die Teilnahme ist über die interaktive App oder durch den Start bei einem von sieben Flagship Runs wie in Wien möglich. Eine vorgegebene Distanz gibt es nicht – alle laufen so lange, bis sie vom virtuellen oder realen Catcher Car, der mobilen Ziellinie, eingeholt werden. So wird beim Wings for Life World Run jede:r zum Finisher:in – ganz gleich, ob Freizeitläufer:in, Profisportler:in oder Rollstuhlfahrer:in.