× Wings for Life World Run Ausstellung im Hangar-7 in Salzburg

Anlässlich von zwanzig Jahren Wings for Life präsentiert die Stiftung eine inspirierende Ausstellung zum Wings for Life World Run.

Unter dem Motto „Die schönsten Momente“ illustriert die Ausstellung im Hangar-7 in Salzburg in eindrucksvollen Bildern und interaktiven Elementen das globale Event, das sich mit seinen Wurzeln in Österreich in nur 10 Jahren zum weltweit größten Lauf entwickelt hat. „Der Wings for Life World Run ist so besonders. An diesem Tag ist alles möglich. Tausende Menschen laufen gemeinsam für die gute Sache und sorgen für unzählige Gänsehautmomente. Wir möchten zeigen, wie schön dieser Lauf ist und ich freue mich riesig, dass wir mit der Ausstellung im Hangar-7 die Möglichkeit dazu haben“, so Anita Gerhardter, CEO von Wings for Life. Besucher erfahren in der Ausstellung mehr über das einzigartige Format, die weltweite Community und die Wings for Life World Run App. Ebenfalls nicht fehlen darf das beliebte Catcher Car, das heuer in Wien von der zweifachen Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser und der Paralympics-Legende Reini Sampl gesteuert wird.

© Wings for Life World Run ×





Fakten zur Ausstellung:

Start: 27. März 2024

Ende: 8. Mai 2024

Montag bis Sonntag: 9:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Eintritt ist frei.

Adresse:

Red Bull Hangar-7

Wilhelm-Spazier-Straße 7A

5020 Salzburg