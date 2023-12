240 Mio. Euro: Rekord-Jackpot bei EuroMillionen

Es geht um die höchste Summe, die bei diesem Spiel ausbezahlt werden darf.

Das hat es nie zuvor in der Geschichte von EuroMillionen gegeben. Am Freitag, 8. Dezember, geht es erstmals um 240 Millionen Euro.

Das Besondere: Es ist die maximale Summe, die überhaupt ausgespielt werden kann.

Wenn also die Runde niemand die richtigen Tipps hat, geht es bei der nächsten Ziehung wieder um 240 Millionen. Das geht – wenn niemand den Jackpot knackt - so weiter bis zum 22. Dezember.

"Rolldown": Millionen auch ohne sieben richtige Zahlen

In solch einem Fall kommt es zum sogenannten „Rolldown“ – es gibt also ein Weihnachts-Wunder für irgendwem in Europa. Denn: Wenn an diesem Tag niemand die richtigen sieben Zahlen errät, wird der Gewinn an den Gewinner im nächstniedrigen Rang ausbezahlt

Noch kein Österreicher

Ein Rolldown ist eine absolute Seltenheit. Seit 2004 kam es erst viermal dazu. Unter den Gewinnern war bisher kein Österreicher.