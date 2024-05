50-Jähriger beim "Sondeln" vor Augen des Sohnes abgestürzt

Ein Mann war mit einem Metalldetektor auf Schatzsuche, als er einen Steilhang hinabstürzte.

Ein 50-Jähriger ist am Freitagnachmittag beim sogenannten Sondeln, dem Suchen nach im Boden verborgenen Gegenständen mittels Metalldetektor, in Lambach (Bezirk Wels-Land) mehrere Meter eine senkrechte Felswand abgestürzt.

Der Mann war mit seinem Sohn unterwegs, als die beiden einen Gegenstand in einem Steilhang entdeckten. Der Vater hielt sich dabei an einem Ast fest. Dieser brach und er stürzte in die Tiefe, berichtete die Polizei.

Rettungsaktion mit 65 Einsatzkräften

Eine Rettungsaktion mit unter anderem 63 Kameraden von vier Feuerwehren und zwei Höhenrettern war notwendig, um den Schwerverletzten aus dem Steilhang zu bergen. Der 50-Jährige kam nach der Erstversorgung mit dem Notarzt in das Klinikum Wels.