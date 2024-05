Beim 20-Jährigen wurde ein Alkoholisierungsgrad von 1,7 Promille festgestellt.

Wien. Bei einem missglückten Überholvorgang auf der Wassermanngasse in Wien-Floridsdorf ist ein betrunkener Autofahrer am Freitag gegen 22.00 Uhr mit zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt, berichtete die Polizei am Samstag.

Beim 20-Jährigen wurde ein Alkoholisierungsgrad von 1,7 Promille festgestellt, ihm wurde der Führerschein abgenommen und es folgt eine Anzeige.