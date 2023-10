74 % lügen in der Partnerschaft

So (un)ehrlich sind wir in der Liebe. Große Mehrheit findet Lügen in gewissen Situationen okay.

Drei Viertel der Österreicher (genau: 74 %) finden Lügen in Ordnung, wenn sie damit die Gefühle des Partners schützen (Studie von Marketagent für ElitePartner, 1.022 Interviews). Viele wollen es nicht so genau wissen, aber 65 % sagen auch in Bezug auf Frisur und Bekleidung die Unwahrheit, um dem Gegenüber nicht wehzutun. Männer schwindeln hier eher als Frauen: 71 %. Hälfte lügt auch über Sex Ehrlichkeit beim Sex: 47 % - also fast die Hälfte, findet kleine Lügen okay, wenn sie den Partner schützen. Lesen Sie auch Wien hat jetzt mehr als 2 Millionen Einwohner Bundeshauptstadt Wien ist jetzt die fünftgrößte Stadt der EU.

Erste Prognose: So warm wird der Winter Die Langzeitprognose zeigt: Der kommende Winter wird wohl überdurchschnittlich warm.

Der Anti-Auto-Plan der Grünen Weniger Straßen, mehr Radwege: Wie Pkws immer mehr verschwinden sollen © ElitePartner × Wichtig ist, tiefgehendes Bewusstsein darüber zu entwickeln, wann eine Notlüge noch vertretbar ist und ab wann Unehrlichkeit zum eigenen Vorteil beginnt. Ehrliches Feedback diplomatisch und konstruktiv zu geben, stärkt eine Partnerschaft mehr als schwierigen kommunikativen Situationen ständig auszuweichen“, sagt Psychologin Lisa Fischbach.