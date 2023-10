Wer gewinnt das Finale?

9 Plätze – 9 Schätz: Die Finalisten 2023 stehen fest

Der Nationalfeiertag ist „9 Plätze – 9 Schätze“-Tag – und das bereits zum zehnten Mal: Die jährliche Suche nach dem schönsten Platz des Landes feiert heuer ihr großes Jubiläum, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landestudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern sowie einem Millionenpublikum den schönsten verborgenen Platz küren. Im Vorjahr waren bis zu 1,074 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 32 Prozent mit dabei. Heute, am Mittwoch, dem 4. Oktober 2023, wurden im Rahmen einer Pressekonferenz die neun Landessieger präsentiert, die heuer in der Jubiläumsshow „10 Jahre 9 Plätze – 9 Schätze“ am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 20.15 Uhr live in ORF 2 für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen.

ORF-General 'Show bewegt Österreich'

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ein ORF für dich und mich und alle – kaum eine Sendung vermag dieses verbindende Motto so erfolgreich zu zelebrieren wie ‚9 Plätze – 9 Schätze‘: Seit nunmehr zehn Jahren bewegt die Show vor einem Millionenpublikum und über Landesgrenzen hinweg Österreich und seine Menschen, ist vom Nationalfeiertag nicht mehr zu trennen und umgekehrt. Und noch sind so viele Plätze zu entdecken. Das ist ein Versprechen für noch viele Jahre Schatzsuche quer durch unser schönes Land.“

Da auch nach zehn Jahren noch viele heimische Schätze auf ihre Entdeckung warten, werden am Donnerstag, dem 26. Oktober 2023, um 20.15 Uhr live in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show ein weiteres Mal „9 Plätze –9 Schätze“ vorgestellt und ein Platz zum Sieger gekürt – einmal mehr tatkräftig unterstützt und beworben von Moderatorinnen und Moderatoren der ORF-Landesstudios und prominenten Länderpatinnen und -paten aus den Bundesländern. Für die musikalische Untermalung des Abends sorgt die Band „Alle Achtung“.

Nach der Vorauswahl für die Show (jedes ORF-Landesstudio stellte dabei wieder je drei „Schätze“ zur Auswahl) stehen die neun Landessieger fest, die am Nationalfeiertag für ihr jeweiliges Bundesland an den Start gehen.

Die neun Plätze bzw. Schätze 2023 sind

Burgenland: Eisenberg

Kärnten: Burg Landskron

Niederösterreich: Hardegg

Oberösterreich: Altstadt von Steyr

Salzburg: Eisriesenwelt

Steiermark: Himmelsberg

Tirol: Pillerseetal

Vorarlberg: Spullersee

Wien: Palmenhaus Schönbrunn