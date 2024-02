Armin Wolf moderiert neuen ORF-Talk "Die Runde"

ZiB2-Moderator startet eine neue Diskussions-Sendung im ORF.

Der ORF etabliert ein neues Talkformat namens "Die Runde". Es wird erstmals am Sonntag, 4. Februar, um 11.05 Uhr in ORF 2 zu sehen sein und soll das Diskussionsangebot am Sonntagvormittag rund um "Pressestunde", "Europastudio" und "Runde der Chefredakteurinnen" erweitern.

Themen: Das Wahljahr, Krisen und Kriege

Für die erste Ausgabe übernimmt "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf die Moderation. Er begrüßt u.a. Corinna Milborn und Michael Fleischhacker, die beide selbst im Privatfernsehen Talks moderieren.

Zu Milborn (Puls 4, "Pro und Contra") und Fleischhacker ("Talk im Hangar-7", ServusTV) gesellen sich noch Politikanalytiker Thomas Hofer und Cathrin Kahlweit von der "Süddeutschen Zeitung". Unter der Moderation von Wolf wird etwa über das "Superwahljahr" und die damit einhergehenden Strategien der Parteien, globale Krisen und Kriege und die Neutralität Österreichs diskutiert. Sowohl Moderator als auch Talkgäste sind je nach Ausgabe unterschiedlich.

Dass der ORF einen neuen Talk etabliert, ist wenig verwunderlich. ORF-Chef Roland Weißmann ließ die politischen Diskussionsformate des öffentlich-rechtlichen Medienhauses auf den Prüfstand stellen. Auch gab der bisherige Leiter dieser Sendungen, Matthias Schmelzer, seine Funktion auf eigenen Wunsch ab, um sich anderen Aufgaben im ORF zu widmen.