10 Jahre Rümpel-Max – 10 Jahre Räumungen und Entrümpelungen

Entrümpeln, Entsorgen, Auflösen, das ist das Metier von Rümpel-Max, einer Wiener Institution. Das aus etlichen TV-Beiträgen bekannte österreichische Unternehmen feierte dieser Tage sein 10-jähriges.

In diesem Jahr feierte die gesamte Belegschaft das 10-jährige Bestehen von Rümpel Max, einer Entrümpelungsfirma in Wien, die noch im Familienbesitz ist. Bereits seit 2011 hat Rümpel Max es sich zur Aufgabe gemacht, die Entrümpelung in Wien für Kunden so unkompliziert und angenehm wie möglich zu gestalten. Ohne den Einsatz und das Know-how der Mitarbeiter kann solch ein Meilenstein in der Firmengeschichte nicht erreicht werden.

Rümpel Max hat sich als kompetentes Entrümpelungsunternehmen, auf Dienstleistungen im Bereich der Entsorgung spezialisiert. Zu ihrem Full Service gehört das Entrümpeln von Privathaushalten sowie von Gewerbeimmobilien. Mit ihrer Entrümpelungsfirma in Wien helfen die Inhaber und Mitarbeiter von Rümpel Max Menschen dabei wieder Platz und Wohnraum für einen Neuanfang zu schaffen, kein Wunder, dass zufriedene Kunden sagen: "Wir möchten uns sehr herzlich für die professionelle, angenehme und rasche Durchführung der Räumungsarbeiten in unserem Dachboden bedanken."

Rümpel Max ist bereits aus der lokalen Presse und TV-Sendungen als Entrümpelungsfirma in Wien bekannt. In den Berichten wurde vor allem auf Fälle von Messie Entrümpelung in Wien eingegangen. Die Entrümpelungsspezialisten helfen, wenn Menschen selbst nicht mehr in der Lage sind, ihre Verwüstung zu beseitigen. Dies kann vielerlei Gründe haben, die oftmals sehr persönlich sind. Die Auftraggeber sind hierbei sowohl Behörden als auch Wohnungsgesellschaften oder Privateigentümer, die die Immobilie durch eine Entrümpelung in Wien wieder in Schuss bringen möchten.

Aufräumen ist nicht gleich Aufräumen. Wichtig im Falle einer Entrümpelung ist die fachgerechte Entsorgung aller Gegenstände. Wie auch im normalen Hausmüll, der täglich anfällt, muss auch hier auf eine strikte Trennung geachtet werden. Neben viel Kleinkram sind oft auch sperrige Gegenstände Teil der Entrümpelungen. So kann schnell eine Menge an Unrat zusammenkommen, der entsorgt werden muss. Auch verstecken hinter einem augenscheinlichen Haufen an unbrauchbaren Gegenständen oftmals wahre Schätze.

Während der Entrümpelung gilt es diese zu erkennen und aufzubewahren, denn Antiquitäten, Gemälde oder wertvoller Schmuck sind keine Seltenheit. Vor allem im Fall des Verkaufs kompletter Nachlässe sollte gründlich von Profis geprüft werden, welche Gegenstände noch von Wert sein können. Dank der langjährigen Expertise der Entrümpelungsfirma in Wien und Niederösterreich können Kunden sicher sein, dass alles Nötige sorgfältig und unter Nachhaltigkeitsaspekten entsorgt wird. Wertgegenstände werden erkannt, getrennt verwahrt und können anschließend von weiteren Experten geschätzt werden.

Wer an eine Entrümpelung denkt, dem kommt oftmals nur der private Bereich in den Sinn. Entrümpelungen kommen allerdings ebenso häufig im gewerblichen Bereich vor. Nach einer Betriebsauflösung sorgt die Entrümpelungsfirma Rümpel Max in Wien und Umgebung dafür, dass die Gewerbeflächen wieder besenrein zur Verfügung stehen. So blickt das Unternehmen auf zahlreiche spannende Projekte wie die Entrümpelung von Fitnessstudios, Bürogebäuden oder sogar eines Studentenwohnheims zurück.

https://www.ruempel-max.at/

Über Rümpel-Max:

Rümpel-Max ist eine Wiener Institution und weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannt. Räumungen, Entrümpelungen, und Haushaltsauflösungen, dafür ist das Unternehmen bekannt. Immer wieder positiv hervorgehoben werden die Zuverlässigkeit und Seriosität, keine Selbstverständlichkeit in dieser Branche. Kein Wunder, dass der Entsorgungsspezialist auch gern gesehener Gast in österreichischen TV-Sendungen war und ist.