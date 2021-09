Beim Arbeitsmarktservice sind aktuell 113.849 freie Stellen gemeldet.

113.849, das ist die Anzahl an freien Stellen die mit Ende August beim Arbeitsmarktservice gemeldet waren. Das sind 73 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 27.434 Ex-Gastro- und Touristikbeschäftigte beziehen aktuell Arbeitslosengeld, obwohl es 16.000 freie Stellen in dieser Berufssparte gibt. Im Handel werden 11.895 Mitarbeiter gesucht, in dieser Berufsgruppe werden 36.758 Arbeitslose verzeichnet.