130 Kilo Marihuana an Grenze konfisziert

Rauschgift an Bord eines Lieferwagens mit tschechischem Kennzeichen entdeckt - Zwei Festnahmen

Die Polizei in Tarvis hat 130 Kilo Marihuana beschlagnahmt, die in einem Lieferwagen transportiert wurden.

Gemeinde Malborghetto-Valbruna

Die Beschlagnahme erfolgte an der Autobahnmautstelle Ugovizza in der Gemeinde Malborghetto-Valbruna unweit der italienisch-österreichischen Grenze. Das Rauschgift wurde bei der Kontrolle eines Nutzfahrzeugs mit tschechischem Kennzeichen entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

122 Pakete vakuumverpackt

Die Drogen waren in 122 Pakete vakuumverpackt, um zu verhindern, dass Gerüche von Spürhunden hätten wahrgenommen werden können. Die Pakete waren mit Transportpapieren ausgestattet, die so ausgefüllt waren, dass der Inhalt nicht erraten werden konnte. Das beschlagnahmte Marihuana hätte schätzungsweise bis zu 1,5 Millionen Euro einbringen können. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 43-jähriger polnischer Staatsbürger, und seine Beifahrerin, eine 42-jährige Frau, wurden festgenommen. Die Drogen waren vermutlich für Frankreich bestimmt.