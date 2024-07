15 Prozent mehr Verkehrsunfälle an Hitzetagen

Im Jahr 2023 gab es die meisten Verkehrstoten zwischen den Monaten Juni und August.

2023 kam es in Österreich an Hitzetagen zu deutlich mehr Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden, als es an Tagen unter 30 Grad Celsius der Fall war. Das besagt ein aktueller Bericht der Statistik Austria. Demnach gab es im Sommer mit 139 Getöteten die zweithöchste Zahl an Verkehrstoten seit Sommer 2016, wobei besonders die Monate Juni und August 2023 mit je 47 tödlich Verunglückten auffielen.

„Auch im Jahr 2023 waren die Sommermonate im Straßenverkehr besonders gefährlich. Vor allem an Hitzetagen war die Zahl der Straßenverkehrsunfälle deutlich erhöht. Das zeigt eine Analyse der Statistik Austria von Unfallstatistiken des Vorjahres in Kombination mit den Daten der GeoSphere Austria. Bei einer Tageshöchsttemperatur von 30 Grad Celsius oder darüber haben sich 2023 um 15 Prozent mehr Unfälle mit Personenschaden ereignet als an weniger heißen Tagen“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Von Juni bis August 2023 passierten in Österreich 12.097 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Im Durchschnitt sind das 131 Unfälle am Tag, wobei es einen großen Unterschied machte, ob diese an Hitzetagen oder Nicht-Hitzetagen geschahen. So ereigneten sich an einem Tag mit einer Temperatur von 30 Grad Celsius oder darüber im Durchschnitt 145 Unfälle, an einem weniger heißen Tag 125, was einem Plus von 15 Prozent entspricht.