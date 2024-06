16-jähriger Mopedfahrer nach Horror-Crash notoperiert

Ein Mopedfahrer (16) wurde offenbar von einem Pkw-Lenker übersehen und wurde daraufhin schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 16-Jähriger Mopedfahrer ist bei einem Crash mit einem Auto Freitagmittag in Gurten (Bezirk Ried im Innkreis) schwer verletzt worden. Der Jugendliche dürfte von einem abbiegenden Autolenker übersehen worden sein, prallte gegen dessen Wagen und wurde über die Motorhaube katapultiert. Die Rettung brachte den Burschen in das Krankenhaus Ried, wo er notoperiert werden musste. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Auf der Gurtener Straße (L511) wollte ein 47-Jähriger links in Richtung Aurolzmünster abbiegen. Der Mopedfahrer befand sich hinter einem ankommenden Pkw.