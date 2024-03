19-Jähriger in steirischem Asylwerberheim niedergestochen

Der 19-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, wo er operiert werden musste.

Feldkirchen bei Graz. Ein 19-jähriger Asylwerber aus Afghanistan ist am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in einem Asylheim in Feldkirchen bei Graz schwer verletzt worden. Ein 18-jähriger Afghane hatte ihm mit einem Messer mehrere Stichwunden am Oberkörper versetzt.

Der 19-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Graz gebracht, wo er operiert werden musste. Der 18-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen, er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, teilte die Polizei mit.