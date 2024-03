2 Unfälle in 15 Minuten: Raser sind TikTok-Bande

Neue beunruhigende Details werden über den Kreuzung-Crash von Wien-Landstraße bekannt, bei der eine unbeteiligte Frau schwer verletzt wurde. Der Raser lief davon, die vier Mitfahrer behaupten: "Wir kennen ihn nur von TikTok."

Wien. Bei den vier Burschen, die mit einem BMW-Coupé Sonntagmittag wohl dreimal so schnell wie erlaubt in die Kreuzung Barichgasse/Barmherzigengasse fuhren, dabei den Nachrang missachteten und ein Taxi rammten, soll es sich um vier Jugendliche bzw. junge Männer mit ex-jugoslawischen Wurzeln handeln.

© Fuhrich ×

Wie man sich vor Ort erzählt, war der Horror-Crash nicht der einzige, den sie an diesem Vormittag versursacht haben. Nur eine viertel Stunde davor sollen sie in der Linken Bahngasse ein geparktes Auto von hinten touchiert haben. Der Besitzer des angefahrenen Pkw war gerade auf dem Weg zum Kommissariat in der Juchgasse, um eine Anzeige zu machen, als alle Polizisten soeben aus der Inspektion rannten, um beim Horror-Crash um die Ecke zu helfen. Dort lag eine schwer verletzte Frau (49) unter dem BMW, der 20 Meter weiter geschleudert worden war - mit vereinten Kräften hoben die Cops den Wagen in die Höhe, damit das Opfer hervorgezogen und der Rettung übergeben werden konnte.

Viele Zeugen bekamen den Unfall mit und hörten das verletzte Opfer um Hilfe schreien. © zVg ×

Zeuge Mohammed A., Betreiber einer Pizzeria nahe des Kreuzungsbereichs: "Mein Sohn und ich haben es zweimal laut krachen gehört. Dann fing eine weibliche Stimme an, laut um Hilfe zu schreien. Wir haben sofort die Polizei angerufen. Ein junger Mann sprang aus dem Auto und rannte weg."

Bei dem Flüchtigen handelt es sich um den mutmaßlichen Raser, der mit drei Kumpels auf sonntäglicher Spritztour gewesen war. Er soll oe24-Infos zufolge nicht der Halter des Fahrzeugs sein, das er demnach ohne Wissen des Besitzers und also unerlaubt in Betrieb genommen haben dürfte. Über seine Identität schweigen die drei leicht Verletzten, die im BMW-Wrack zurückblieben. Man will sich nur von soziale Medien kennen, wo man sich auf TikTok zu dem Cruising-Ausflug verabredet habe. Die Ermittlungen laufen.

(kor)