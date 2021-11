20 Fragen zu unserem neuen Alltag

Maske im Büro verpflichtend.

1.Darf ich Verwandte besuchen?

Ja, einzeln. Enge Verwandte und Bezugspersonen, die man mehrfach in der Woche sieht, dürfen besucht werden – allerdings nur einzeln. Man kann also der kranken Oma helfen usw. Auch Lebenspartner, mit denen man nicht zusammen wohnt, dürfen besucht

getroffen werden.



2.Darf ich Geburtstag mit der Familie feiern?

Nein. Geht nur, wenn alle in einem Haushalt wohnen.



3.Wird Polizei Wohnungen kontrollieren?

Nein. Die Polizei kommt nur, wenn es zum Beispiel Beschwerden gibt.



