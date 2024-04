20-Jährige prallt in Wien mit Pkw gegen Baum

Die Lenkerin wurde im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt.

Wien. Eine 20-Jährige hat am Dienstagvormittag in Wien-Liesing auf der Triester Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge damit gegen einen Baum auf Höhe Draschepark geprallt. Die Lenkerin wurde im Pkw eingeklemmt und schwer verletzt, die Fahrertür aufgrund der heftigen Kollision abgerissen. Die Berufsfeuerwehr befreite die Frau aus dem Auto und übergab sie der Berufsrettung zur Notfallversorgung.

Die Rettung musste die Frau aufgrund ihrer massiven Kopfverletzungen reanimieren. Daraufhin wurde sie in ein Spital gebracht. Die Feuerwehr entfernte das Fahrzeugwrack mit einem Abschleppfahrzeug. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.