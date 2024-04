Zwei Bundesheersoldaten bei Übung verletzt

Zwei Bundesheersoldaten sind am Dienstag bei einem Unfall im Rahmen einer Übung im Bezirk Völkermarkt verletzt worden.

Eine Holzstiege war unter den Männern, 57 und 19 Jahre alt, zusammengebrochen. Die Verletzten wurden von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Übung hatte in einem ehemaligen Beherbergungsbetrieb stattgefunden. Dabei hatten vier Soldaten gleichzeitig eine Holzstiege betreten, die von außen in den ersten Stock des Gebäudes führte. Durch die Last brach das Podest der Stiege und zwei der Soldaten stürzten aus eine Höhe von etwa drei Metern zu Boden. Ein 32-jähriger Berufssoldat schaffte es, sich am Geländer festhalten, ein weiterer Rekrut gelangte noch rechtzeitig ins Gebäude.