2023: Weniger Spitalsaufenthalte als vor der Pandemie

Beinahe jeder sechste Krankenhausaufenthalt geschah ohne Übernachtung im Spital.

"Die Zahl der Spitalsaufenthalte ist auch 2023 wieder gestiegen, bleibt aber weiterhin deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau des Jahres 2019. Im Vergleich zu 2022 nahmen die Krankenhausaufenthalte insgesamt um 2,5 Prozent auf 2,3 Millionen zu, das sind 246,8 pro 1.000 Einwohner. Vor der Pandemie kamen auf 1.000 Einwohner noch 282,6 Spitalsaufenthalte, 14,5 Prozent mehr als 2023“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Laut Statistik Austria sind von den insgesamt 2,3 Mio. Krankenhausaufenthalten im Jahr 2023 rund 2,1 Mio. in Akutkrankenanstalten erfolgt, was einem Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Wie in den Jahren zuvor war auch 2023 die Zahl der Spitalsaufenthalte erneut deutlich niedriger als vor der Pandemie: Verglichen mit dem Jahr 2019 mit etwa 2,6 Mio. nahmen die Spitalsaufenthalte um 10,3 Prozent ab. Unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums beläuft sich der Rückgang seit 2019 gar auf 12,7 Prozent.

In allen neun Bundesländern wurde der Rückgang der Aufenthalte in Akutkrankenanstalten seit 2019 beobachtet. Am stärksten ausgeprägt war er in Wien und der Steiermark, wo die Zahl der Entlassungen jeweils um 12,3 Prozent sank. Mit einem Minus von 11,4 Prozent bzw. 11,3 Prozent war der Rückgang auch in Niederösterreich und in Vorarlberg beträchtlich.