21-Jähriger auf offener Straße verprügelt

Zeuge wollte eingreifen und wurde ebenfalls attackiert

Ein 21-Jähriger ist am Samstag in Wien-Penzing von unbekannten Tätern schwer verletzt worden. Ein 44-jähriger Zeuge gab an, dass das Opfer in der Nähe der Meiselstraße mit Faustschlägen attackiert worden sei. Als er sich in die Auseinandersetzung eingemischt habe, sei er von den zwei Männern verletzt worden. Daraufhin flüchtete der 44-Jährige und verständigte umgehend den Notruf.

Der 44-Jährige wartete das Eintreffen der Polizei ab, diese fand in einem nahe gelegenen Bahnhof den zuvor von den Unbekannten verfolgten und attackierten 21-Jährigen vor. Der junge Mann wies dabei schwere Verletzungen auf, als Tatwaffe wird ein spitzer Gegenstand vermutet.

Die Berufsrettung Wien versorgte den 21-Jährigen notfallmedizinisch, er wurde mit Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 44-Jährige kam zur weiteren Abklärung und Versorgung in ein Spital. Eine Suche nach den Tätern verlief vorerst negativ, das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.