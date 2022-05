214 Illegale bei Schwerpunkt-Aktion erwischt

Eine beachtliche Bilanz kann die Exekutive nach nur fünf Aktionstagen auf den Tisch legen.

Wien. Im Fokus stehen Kontrollen im hochrangigen Straßennetz, in Grundversorgungsunterkünften, aber auch im Rotlicht sowie an Hotspots der organisierten Schwarzarbeit – 2.100 Polizisten, zivil und uniformiert, sind eingesetzt. Auch Drohnen sind zur Unterstützung dabei. Von 2. bis 7. Mai wurden an die 400 Schwerpunktaktionen durchgeführt und etwa 20.000 Personen kontrolliert.

Dabei gingen vier Schlepper sowie 214 unrechtmäßig im Bundesgebiet aufhältige Fremde ins Netz, 30 Fälle des Verdachts mangelnder Hilfsbedürftigkeit wurden an die Länder übermittelt und rund 900 Verwaltungsübertretungen angezeigt.

Innenminister Gerhard Karner: „Wir werden diese Aktionen in den nächsten Tagen und Wochen konsequent fortsetzen. Das entschlossene Vorgehen gegen Schlepperei ist wesentlich.“