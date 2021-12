25-Jähriger von Zug erfasst und verletzt

Mann wollte Gleise überqueren und schaute auf sein Handy.

Ein 25-jähriger Obersteirer ist am Donnerstagnachmittag im Bahnhof Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf an der Krems) von einem Zug erfasst und verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann kurz nach 14.30 Uhr die Gleise überqueren, um auf den Bahnsteig 2 zu gelangen. Dabei schaute er auf sein Mobiltelefon und merkte nicht, dass ein Zug in die Station einfuhr. Warnsignale des Lokführers und Zurufe der Fahrdienstleiterin halfen nichts.

Der 25-Jährige trat auf den Gleiskörper, wurde von der Zuggarnitur erfasst und weggeschleudert. Verletzt wurde er in das Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum in Kirchdorf gebracht.