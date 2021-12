26-Jähriger in Innsbruck von Auto überrollt

Schwer verletzt - Trug gelb-reflektierende Warnschutzkleidung.

Ein 26-jähriger Arbeiter ist bei Straßenarbeiten in Innsbruck Mittwochmittag von einem Pkw erfasst und überrollt worden. Dabei zog er sich laut Polizei schwere Verletzungen zu. Er habe im Zuge von Reinigungsarbeiten einen offenen Gully abgesichert, als eine 41-jährige Österreicherin in die Straße einbog, berichtete die Exekutive. Sie dürfte den Mann trotz gelb-reflektierender Warnschutzkleidung übersehen haben. Der Mann wurde in die Klinik nach Innsbruck gebracht.