3 Fußgänger niedergefahren - Polizei jagt irren Pickup-Lenker

Der Fahrer in seinem VW-Pick-up fuhr nach Kollision mit der Passanten nochmals an der Unfallstelle vorbei, blieb aber wieder nicht stehen.

Vrlbg. Ein Unbekannter in einem "Faschingsfahrzeug" (der Pritschenwagen hatte anstelle der Türen nur Ketten hängen) hat am späten Samstagabend in Bildstein im Bezirk Bregenz drei Fußgänger von hinten angefahren und daraufhin Fahrerflucht begangen.

Irre - oder ein klares Zeichen für eine schwere Alkoholisierung oder Suchtmittelbeeinträchtigung: Nach der Kollision wendete er und fuhr nochmals an den Verletzten vorbei, schaute wohl kurz, wie schlimm es die Opfer erwischt hat - und gab ohne zu helfen erneut Gas! Die Polizei sucht Zeugen sowie den Lenker des weißen Pritschenwagens ohne bzw. mit ausgehängten Vordertüren, an deren Stelle sich wohl zwei Ketten befanden. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die drei Fußgänger waren gegen 22.30 Uhr auf der L51 in Richtung Farnach unterwegs gewesen, als sie angefahren wurden. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist nicht bekannt, der Pritschenwagen müsste nach Angaben der Polizei vorne rechts beschädigt sein. Ein VW-Emblem blieb an der Unfallstelle liegen. Die Exekutive bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Wolfurt unter der Nummer 0043 (0) 59 133 8137 in Verbindung zu setzen.