3 Kleintiere bei Altkleider-Container ausgesetzt

Herzlos-Tierhalter entsorgten zwei Zwerghamster und einen Zebrafink in engen Transportboxen wie nicht mehr gebrauchte Kleidung bei Containern in der Stadt Salzburg.

OÖ, Sbg. Am Donnerstagabend fanden drei ausgesetzte Tiere Zuflucht am Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen: Eine aufmerksame Tierfreundin hatte zuvor zwei Zwerghamster und einen Zebrafink in kleinen Transportboxen bei Altkleidercontainern in der Stadt Salzburg entdeckt und die Tierrettung zu Hilfe gerufen, welche die drei ausgesetzten Kleintiere - zwei Hamster und einen Zebrafink - unverzüglich zur Pfotenhilfe brachte.

© Pfotenhillfe ×

"Ich bin immer noch erschüttert, dass Tiere derart herzlos wie Müll entsorgt werden", so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Der kleine Vogel war bei seiner Ankunft komplett durchnässt und sehr gestresst. Auch die Zwerghamster waren sichtlich verstört. Ich habe die drei natürlich sofort versorgt und hoffe sehr, dass sie durchkommen."

Nachdem das Salzburger Tierheim kaum noch Kapazitäten hat, ist der Tierschutzhof Pfotenhilfe im grenznahen Oberösterreich oft die letzte Rettung für verstoßene, entlaufene oder beschlagnahmte Tiere aus dem angrenzenden Bundesland. Da das Aussetzen von Tieren als gerichtlich strafbare Tierquälerei gilt, drohen den Tätern bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Die Pfotenhilfe bittet daher um Hinweise, wer die beiden Hamster und den Fink kürzlich gekauft und bei den Altkleidercontainern in der Maxglaner Hauptstraße 64 ausgesetzt haben könnte, die auch über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at gegeben werden können.