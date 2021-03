30.000 Euro: Doppeltes-Gehalt-Finalwochenende

48 Finalisten und ein glücklicher Gewinner: Martin K. (42) aus Kärnten.

Wien: Das beste Radio-Gewinnspiel in Zeiten wie diesen: Gemeinsam mit MR GREEN verdoppeln wir dein Gehalt – ein ganzes Jahr lag! Aus Tausenden von Teilnehmern haben es 48 Finalisten ins große Wir verdoppeln dein Gehalt-Finalwochenende am 20. & 21.3.2021 auf RADIO AUSTRIA geschafft! Der Gewinner hat sich am Finalsonntag gegen seine Kontrahenten durchgesetzt und sich bei Alex Nausner das doppelte Gehalt gesichert!

