500-Delikte-Bande raste mit gestohlenem BMW

Am liebsten knackten sie Taxis und schlug Scheiben ein, um vergessene Handys, Geldbörsen oder Kopfhörer zu erbeuten. Zuletzt klauten Wien schlimmste Teenie-Bande gleich einen ganzes Auto und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Wien. Wie oe24 berichtete, sollen zwei Dutzend Kids - die meisten noch strafunmündig, fast alle mit Migrationshintergrund - gemeinsam und in unterschiedlichster Besetzung in Wien (und Umgebung) an die 500 Delikte begangen haben.

Dabei geht es vor allem um Serien-Coups in Pkw, unter anderen in geparkte Taxis, die sie regelrecht leergeräumt haben sollen. Spätestens nach einer Nacht, in der gleich vier Taxis aufgebrochen und ausgeräumt wurden, hinterlassen die Berufschauffeure vorsorglich keine sichtbaren Gegenstände mehr in ihren Fahrzeugen

Aber die Burschen – manche erst 11 und 12, Mädchen findest sich in der 24-köpfigen Bande kaum – haben noch viel mehr auf dem Kerbholz. Was, das will die Polizei noch heute bei eine Pressekonferenz bekanntgeben.

© Lenger, Monatsrevue ×

© Lenger, Monatsrevue ×

Ein Faktum hat oe24 bereits im Vorfeld erfahren: Nämlich dass jene sieben Teenies, die sich vergangene Woche in Mödling und Ebreichsdorf eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben (und das zu einer Zeit am Vormittag, wo sie eigentlich in der Schule sein hätten sollen) zu der Bande gehören. Wie berichtet, war der BMW, der erst durch eine Straßensperre aufgehalten werden konnten, gestohlen.

Ein Mitglied konnte bei einem Stopp in einem Kreisverkehr in Münchendorf flüchten, der Rest wurde abgeführt. Die meisten sollen unter 13 gewesen sein. Zeugen, die allzu neugierig beim Vorbeifahren in den Polizeibus linsten, wurden mit einem gestreckten Mittelfinger oder von einem anderen Früchtchen mit dem Victory-Zeichen bedacht. (kor)