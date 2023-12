53-Jährige stürzt bei Skitour über Steilhang ab – tot

Die Frau rutschte ohne Halt zu finden etwa 100 bis 120 Meter den Steilhang ab. Anschließend stürzte sie über einen Abhang in den Derrenbach, wo sie mit dem Kopf im Wasser liegen blieb. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Vorarlberg. Am Samstag verunglückte eine 53-jährige Deutsche bei einer Skitour mit einem Begleiter (ebenfalls Deutscher) durch das Turatal in Richtung Güntlispitze tödlich. Nach einem Aufstieg im steileren Gelände kippte die 53-jährige Frau während einer Wende nach vorne um und rutschte ohne Halt zu finden etwa 100 bis 120 Meter den Steilhang hinab. Anschließend stürzte sie über einen Abhang in den Derrenbach, wo sie mit dem Kopf im Wasser liegen blieb.

Ihr Begleiter stieg sofort zur verunglückten Frau ab, zog den Kopf aus dem Wasser und begann umgehend mit der Reanimation. Jedoch lag die 53-jährige bis dahin bereits einige Minuten unter Wasser und wies keine Lebenszeichen mehr auf, weshalb die Reanimation des Ersthelfers und später auch des Notarztes erfolglos blieben.

Auf Grund des unwegsamen Geländes musste die Verunglückte mittels Bergetau geborgen werden. Am Einsatz waren 20 Personen der Bergrettung Mittelberg, ein Hubschrauber des ÖAMTC, sowie ein Polizeihubschrauber und drei Beamte der PI Kleinwalsertal beteiligt. Zudem wurde das Kriseninterventionsteam mit 3 Betreuern hinzugezogen.