54-jähriger Mann attackiert Bäckereiangestellte mit Sessel

Ein 54-jähriger Mann randalierte in einer Bäckerei-Filiale am Praterstern, warf einen Sessel nach einer Angestellten und bedrohte sie mit dem Umbringen.

Wien. Am Freitag um 17.15 Uhr rastete ein 54-jähriger Österreicher in einer Filiale einer Bäckerei am Praterstern (2. Bezirk) aus, bedrohte eine Angestellte und warf einen Sessel nach ihr. Die Frau habe sich gerade noch wegducken können, weshalb sie unverletzt geblieben sei, so die Angestellte gegenüber der Polizei. Beim Verlassen des Geschäftslokales habe der 54-Jährige noch einen Tischventilator beschädigt.

Bereits tags zuvor wurde der 54-Jährige aufgrund ungebührlichen Verhaltens von der Angestellten aufgefordert die Filiale zu verlassen.

Nach dem Vorfall am Freitag hielten Polizisten der Polizeiinspektion Praterstern den Beschuldigten in der Nähe der Tatörtlichkeit an. Im Zuge der Sachverhaltsklärung bedrohte der 54-Jährige die Angestellte mehrmals mit dem Umbringen, woraufhin er festgenommen wurde.